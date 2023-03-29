Токаев о мерах соцподдержки: Любая помощь не должна порождать иждивенчества

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии парламента РК VIII созыва. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Отдельно хочу остановиться на социальной защите людей с особыми потребностями. К этой категории на сегодня относится более 700 тысяч человек. Они очень остро ощущают последствия высокой инфляции, в частности, рост цен на продукты и лекарства.

Нам необходимо усилить меры поддержки лиц с особыми потребностями и осуществляющим уход за ними. Также нельзя оставлять без внимания граждан, потерявших кормильца в семье.

В этой связи поручаю правительству с 1 сентября этого года увеличить пособия данной категории лиц на 14,5%", – заявил Токаев.

Он подчеркнул, что есть все основания утверждать, что Казахстан является единственным государством в нашем регионе, которое обеспечивает такую социальную поддержку. В целом, система государственной социальной поддержки должна стать проактивной и еще более адресной.

"Однако любая помощь не должна порождать иждивенчества.

В первую очередь это касается молодых трудоспособных граждан, которым не следует уповать на пособия. Это постыдное дело для здоровых и полных сил граждан.

В то же время следует проявлять особое внимание в отношении работников, трудящихся во вредных условиях. Для данной категории работников следует ввести специальные выплаты с учетом детального изучения отечественного и международного опыта", – добавил он.

По его словам, в трудовой сфере помощь государства должна быть направлена прежде всего на точечное упреждение социальных рисков, а не устранение их последствий.

"Парламенту и правительству нужно тесно координировать работу по этому направлению.

Уверен, что депутаты, представляющие Народную партию Казахстана и Общенациональную социал-демократическую партию, примут самое активное участие в решении важных социальных вопросов", – подчеркнул президент.

Напомним, что сегодня президент Казахстана выступил перед обновленным парламентом.

Во время своего выступления глава государства высказался о планировании бюджета в стране и о реформах, которые проходят в Казахстане, а также попросил парламент принять закон о возврате незаконно выведенных активов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2014494-tokaev-o-merah-sotspodderzhki-lyubaya-pomosch-ne-dolzhna-porozhdat-izhdivenchestva/