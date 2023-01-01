Выплаты для многодетных семей и матерей выросли в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Родившие казахстанки получают государственные пособия, размер которых зависит от месячного расчетного показателя (МРП). На его основе также рассчитываются выплаты для многодетных семей и матерей. На сколько они выросли в наступившем году, читайте в материале NUR.KZ.

Для большинства казахстанских семей рождение ребенка - это счастливое событие. Но оно, как правило, сопровождается большими тратами, которые только что родившая мать не может спонсировать самостоятельно.

В такой ситуации она в том числе может рассчитывать на пособия от государства. Их размеры устанавливаются законом РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» и исчисляются в МРП.

Месячный расчетный показатель между тем с сегодняшнего дня вырос на 8,5% (с 3 180 до 3 450 тенге), на столько же увеличились и выплаты, которые от него зависят.

Выплаты в связи с рождением и уходом за ребенком

Первое пособие из государственного бюджета все казахстанские мамы получают сразу после рождения ребенка.

На первых трех детей единовременно выплачивается по 38 МРП, что равно 131 100 тенге в 2023 году. За рождение четвертого и последующих детей - 63 МРП, или 217 350 тенге.

Вместе с данной выплатой казахстанками, которые не являются участницами системы обязательного социального страхования, оформляется ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Его размер также зависит от очередности детей.

За первого ребенка положено 5,76 МРП в месяц - с сегодняшнего дня это 19 872 тенге. За второго - 6,81 МРП (23 495 тенге), за третьего - 7,85 МРП (27 083 тенге), за четвертого и последующих детей - 8,9 МРП (30 705 тенге).

Работающим казахстанкам, которые являются участницами системы обязательного социального страхования, вместо пособий назначаются социальные выплаты по уходу за ребенком, размеры которых зависят не от МРП, а от их среднемесячных зарплат.

При этом и пособия, и социальные выплаты по уходу за ребенком с 2023 года будут платить до полутора лет.

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Выплаты многодетным семьям

Большой семье помощь нужна не меньше, чем новоиспеченной. Поэтому казахстанкам, родившим четвертого ребенка дополнительно назначаются пособия по многодетности.

За четверых совместно проживающих детей семья получает 16,03 МРП, что с сегодняшнего дня равно 55 304 тенге. Когда в семье появляется пятый ребенок, выплата вырастает до 20,04 МРП или 69 138 тенге.

Шестеро детей увеличивают выплату до 24,05 МРП (82 973 тенге в текущем году), а семеро - до 28,06 МРП (96 807 тенге). За восьмерых и более детей выплачивается по 4 МРП (13 800 тенге) на ребенка.

Отметим, что речь идет о несовершеннолетних детях и студентах в возрасте до 23 лет, учащихся по очной форме обучения в техникумах, колледжах и вузах.

Увеличились и пособия, которые выплачиваются многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа», «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степени или получившим ранее звание «Мать-героиня».

До 2023 года все награжденные матери получали по 6,4 МРП. Эта сумма также выросла на 8,5% до 22 080 тенге. Но теперь она назначается только обладательницам подвести «Күміс алқа».

Согласно новому Социальному кодексу, для остальных награжденных матерей размер пособия с этого года увеличится до 7,4 МРП, что равно 25 530 тенге. То есть по сравнению с прошлым годом выплата для них вырастет на четверть.

Выплата для родителей ребенка с инвалидностью

Вышеуказанным законом также предусмотрено пособие для родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью. Оно уже рассчитывается не в месячных расчетных показателях, а в прожиточных минимумах (ПМ) для исчисления размеров базовых социальных выплат.

ПМ с сегодняшнего дня, как и МРП, увеличился на 8,5% до 40 567 тенге. А размер пособия для родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, равен 1,4 ПМ, то есть 56 794 тенге с наступившего года.

При этом сами дети с ограниченными возможностями также получают пособия, которые зависят от их возраста и группы инвалидности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2000861-vyplaty-dlya-mnogodetnyh-semey-i-materey-vyrosli-v-kazahstane/