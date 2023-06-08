Какие изменения в пенсионной системе ждут казахстанцев с 1 июля

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 1 июля ЕНПФ снизит размер своей комиссии. Но это не единственное изменение, которое принесет Социальный кодекс РК. Что еще ждет казахстанцев, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде.

1 июля 2023 года вступит в силу Социальный кодекс РК, который принесет с собой множество изменений. Часть из них коснется непосредственно работы Единого накопительного пенсионного фонда и его вкладчиков.

Увеличится размер выплат на погребение

ЕНПФ осуществляет выплаты на погребение в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления. На данный момент сумма единовременной выплаты составляет 52,4 месячного расчетного показателя (МРП), что равно 180 780 тенге.

С 1 июля этот размер будет увеличен до 94 МРП (324 300 тенге в 2023 году), но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств умершего лица. Эту сумму смогут получить родственники скончавшегося вкладчика.

Передача денег в УИП

По умолчанию пенсионными накоплениями казахстанцев управляет Национальный банк РК, однако по закону вкладчики могут самостоятельно выбрать другого управляющего инвестиционным портфелем (УИП).

Сейчас при передаче денег частному управляющему учитывается порог минимальной достаточности, который также действует при изъятии денег для улучшения жилищных условий или на лечение.

После вступления в силу Социального кодекса при передаче средств в УИП эти пороги не будут учитываться. Таким образом вкладчик сможет передать до 50% своих пенсионных накоплений в доверительное управление другой компании.

А вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, смогут передать их в УИП в полном объеме.

Использование всех накоплений на покупку жилья

С 1 июля пенсионеры, у которых есть накопления в ЕНПФ, смогут все их использовать на покупку жилья или на лечение. Однако это касается только пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых по выслугe лет.

К этой категории относятся, например, военнослужащие и сотрудники полиции. Ранее мы подробно писали о том, кто сможет использовать 100% своих пенсионных накоплений.

Все остальные пенсионеры также смогут использовать 50% накоплений, если после этого размер их выплат будет не меньше 40% от ранее получаемого ими дохода.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

ЕНПФ снизит размер комиссии

Есть также изменения, которые затронут непосредственно деятельность ЕНПФ. Как известно, за свою работу Единый накопительный пенсионный фонд получает комиссионное вознаграждение. После вступления в силу Социального кодекса его величина уменьшится с 0,01% от пенсионных активов до 0,008% в месяц.

При этом будет действовать и "потолок". Данная комиссия может составлять не более 0,04 МРП (138 тенге) на каждого вкладчика, чьи пенсионные накопления сформированы за счет обязательных пенсионных взносов.

Пенсионная система охватит больше граждан

На данный момент жители Казахстана, которые работают по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), в представительствах международных организаций, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, могут уплачивать обязательные пенсионные взносы по желанию.

С 1 июля данные категории лиц будут обязаны их уплачивать. Другими словами, они станут полноценными участниками пенсионной системы и вкладчиками ЕНПФ. Таким образом увеличивается охват населения накопительной пенсионной системой для обеспечения адекватными выплатами в будущем.

Введение нового пенсионного взноса

Также не стоит забывать, что с 1 января 2024 года в Казахстане начнут поэтапно вводить обязательный пенсионный взнос, который за свой счет будут платить казахстанские работодатели. При этом ОПВР будет осуществляться только за работников, родившихся после 1 января 1975 года.

Его размер в первый год составит 1,5% от зарплаты сотрудника и будет увеличиваться ежегодно, пока не достигнет 5% в 2028 году.

Напомним, изначально этот взнос должны были ввести в 2023 году, но из-за множества рисков для экономики было решено отложить его запуск на год.

Как видно, Социальный кодекс принесет множество изменений. Однако они касаются не только работы Единого накопительного пенсионного фонда. Например, в рамках нового закона предусмотрено повышение размеров многих государственных пособий и социальных выплат, в том числе гражданам с инвалидностью и семьям, которые потеряли кормильца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2023856-kakie-izmeneniya-v-pensionnoy-sisteme-zhdut-kazahstantsev-s-1-iyulya/