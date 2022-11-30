Сколько денег удерживают с пенсионных накоплений казахстанцев

Купюры тенге в конверте. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пенсионные накопления казахстанцев хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) и инвестируются Нацбанком для обеспечения их достойной старости в будущем. О том, сколько денег удерживают с вкладчиков за эти услуги, читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанская пенсионная система подразумевает осуществление постоянных взносов, которые позволяют казахстанцам накопить достаточное количество денег на старость.

От объема этих накоплений будет зависеть большая составляющая будущей пенсии, которая также состоит из базовой части, а для некоторых – и из солидарной. Так, на октябрь 2022 года граждане РК накопили более 14 трлн тенге.

В целом за последние десять лет пенсионные накопления граждан увеличились более чем в 4,5 раза. Они хранятся в ЕНПФ, а их приумножением занимаются:

Нацбанк – при этом часть активов передается во внешнее управление частным инвесткомпаниям;

управляющие инвестиционным портфелем (УИП) – компании, которым казахстанцы могут передать часть своих пенсионных накоплений.

Как сообщает портал Ranking.kz, за все эти услуги удерживаются определенные комиссии.

Калькулятор. Иллюстративное фото: freepik.com

Сколько удерживает ЕНПФ

Комиссия в пользу ЕНПФ уплачивается с одной целью – обеспечить функционирование фонда. Это право закреплено законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".

То есть полученные деньги направляются на информационные и телекоммуникационные услуги, зарплату сотрудников, на услуги по поддержке программного обеспечения, оповещения вкладчиков, почтовые услуги и так далее.

При этом изначально (при создании фонда) было предусмотрено, что ЕНПФ сможет получать комиссию как с инвестиционного дохода (до 7,5%), так и с пенсионных накоплений (0,025% в месяц).

На тот момент эти значения были в два раза меньше, чем у частных пенсионных фондов. А в последующем, благодаря ежегодной работе по снижению комиссий, данные показатели продолжили постепенно уменьшаться:

2016-2017 годы – комиссия от накоплений составляла 0,0225%;

2018-2019 годы — была снижена до 0,015%;

2020 год — комиссия достигла 0,011%.

Как менялись комиссии ЕНПФ. Источник: ranking.kz

А с 2021 года законодательно установлено, что фонд больше не получает долю от инвестиционного дохода. При этом размер комиссии с накоплений граждан составляет не более 0,01%.

В результате оптимизации комиссионный доход ЕНПФ по итогам 2021 года сократился в 2,8 раза за год, что эквивалентно 24,7 млрд тенге.

Сколько удерживают Нацбанк и УИП

Инвестируя пенсионные деньги граждан, Национальный банк РК и УИП обеспечивают защиту средств от инфляции. При этом пенсионные накопления казахстанцев защищены от инфляции государственной гарантией.

Однако за свои услуги они также берут комиссии.

В случае Нацбанка ее размер на 2022 год составляет 1,8% от суммы инвестиционного дохода по пенсионным активам ЕНПФ. А максимальный размер комиссии не может превышать 2% от дохода.

В то же время услуги УИП обходятся вкладчикам дороже – не более 7,5% от инвестдохода. Но если их деятельность окажется убыточной, то они должны будут возместить потери вкладчиков из собственных средств.

Как отмечают в Ranking.kz, в целом комиссии в Казахстане оказались ниже, чем в некоторых других странах.

Например, в Чехии (преобразованные фонды) комиссионное вознаграждение составляет 0,8% от среднегодовой стоимости средств и 10% от прибыли.

А в Венгрии, в которой имеются добровольные личные пенсионные фонды, комиссии равны 6% и 0,8% соответственно. В Израиле — 6% от взносов и 0,5% от активов, а в Литве — 0,65% от активов для фондов жизненного цикла и 0,2% от накоплений для фондов сохранения активов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1999362-skolko-deneg-uderzhivayut-s-pensionnyh-nakopleniy-kazahstantsev/