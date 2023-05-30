Могут ли безработным закрыть их пенсионные счета в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если не использовать индивидуальный пенсионный счет (ИПС), то он прекращает свое действие. Могут ли закрыть счет временно безработного, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Когда с индивидуального пенсионного счета в Едином накопительном пенсионном фонде изымаются последние деньги и больше не производится никаких взносов, счет остается висеть "мертвым грузом".

Чтобы количество пустых счетов не росло без ограничений, с 2021 года в ЕНПФ неиспользуемые ИПС просто закрывают по истечении месяца после того, как на них не останется денег.

Могут ли закрыть счет безработному

В связи с данной практикой у некоторых казахстанцев могут возникнуть опасения насчет того, что и их ИПС могут закрыть, если на них, по какой-то причине перестанут поступать пенсионные взносы, например, если владелец остался без работы.

Как объясняют в ЕНПФ, вкладчикам переживать не стоит. Счет не будет закрыт до тех пор пока на нем есть хоть какая-то сумма пенсионных накоплений. Он будет действовать, даже если на него за все время поступил лишь один пенсионный взнос.

Счет могут закрыть, если вкладчик открыл его, но так и не внес ни одного взноса. Также закрытию подлежат те счета, на которых закончились деньги, а новые взносы не поступали в течение месяца. Например, когда владелец забрал все средства в связи с выездом на ПМЖ из Казахстана или же получил всю сумму в виде пенсионных выплат по возрасту.

Другими словами, безработным казахстанцам, а также тем, за кого по какой-то причине временно не платят пенсионные взносы, переживать за целостность своего ИПС не стоит – он никуда не денется.

Более того, сумма, которая там хранится, будет постоянно увеличиваться благодаря инвестиционной деятельности управляющего пенсионным портфелем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2022639-mogut-li-zakryt-bezrabotnym-ih-pensionnye-scheta-v-kazahstane/