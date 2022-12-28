Внедрение нового пенсионного взноса официально перенесли до 2024 года в Казахстане

Блокнот с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана подписал закон, который на год откладывает внедрение в стране нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). Об обновленных условиях и этапах узнали журналисты NUR.KZ.

Пенсионная система Казахстана является многоуровневой. Она состоит из государственных базовой и солидарной пенсий, а также выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ)

Солидарную часть пенсии, значительную по размеру, могут получать только те казахстанцы, кто имеет трудовой стаж до 1 января 1998 года. По объективным причинам таких граждан становится все меньше, и со временем солидарная пенсия исчезнет вовсе.

В связи с этим перед пенсионной системой встает задача “заместить” потерю, чтобы, как и прежде, обеспечивать казахстанцев достойной пенсией. На данный момент такой возможности у ЕНПФ нет, и, чтобы это исправить, в стране планируется ввести новый пенсионный взнос, который "ляжет на плечи" работодателей.

То есть отечественные работодатели из собственного бюджета будут уплачивать ОПВР, пополняя условно-накопительный пенсионный счет, из которого казахстанцы, рожденные после 1975 года, будут получать дополнительные пенсионные выплаты.

Изначально планировалось начать поэтапное введение ОПВР с 1 января 2023 года. По мнению некоторых экспертов, такой “резкий” ввод нового взноса мог сильно увеличить нагрузку на предпринимателей и негативно повлиять на экономическую ситуацию в стране.

Чтобы избежать негативных последствий, первый этап введения ОПВР был перенесен на год. Соответствующий закон, как сообщается , был подписан главой государства.

Таким образом, согласно закону РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения" новые этапы введения обязательного пенсионного взноса работодателя теперь официально следующие:

с 1 января 2024 года – 1,5% ;

; с 1 января 2025 года – 2,5% ;

; с 1 января 2026 года – 3,5% ;

; с 1 января 2027 года – 4,5% ;

; с 1 января 2028 года – 5%.

Напомним, подписанный закон регулирует не только этапы введения ОПВР, но также "замораживает" пенсионный возраст для женщин в Казахстане и вносит другие нововведения, в том числе увеличивает возраст молодежи с 29 до 25 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2003381-vnedrenie-novogo-pensionnogo-vznosa-ofitsialno-perenesli-do-2024-goda-v-kazahstane/