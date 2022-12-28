Внедрение нового пенсионного взноса официально перенесли до 2024 года в Казахстане

Президент Казахстана подписал закон, который на год откладывает внедрение в стране нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). Об обновленных условиях и этапах узнали журналисты NUR.KZ.
Пенсионная система Казахстана является многоуровневой. Она состоит из государственных базовой и солидарной пенсий, а также выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ)
Солидарную часть пенсии, значительную по размеру, могут получать только те казахстанцы, кто имеет трудовой стаж до 1 января 1998 года. По объективным причинам таких граждан становится все меньше, и со временем солидарная пенсия исчезнет вовсе.
В связи с этим перед пенсионной системой встает задача “заместить” потерю, чтобы, как и прежде, обеспечивать казахстанцев достойной пенсией. На данный момент такой возможности у ЕНПФ нет, и, чтобы это исправить, в стране планируется ввести новый пенсионный взнос, который "ляжет на плечи" работодателей.
То есть отечественные работодатели из собственного бюджета будут уплачивать ОПВР, пополняя условно-накопительный пенсионный счет, из которого казахстанцы, рожденные после 1975 года, будут получать дополнительные пенсионные выплаты.
Изначально планировалось начать поэтапное введение ОПВР с 1 января 2023 года. По мнению некоторых экспертов, такой “резкий” ввод нового взноса мог сильно увеличить нагрузку на предпринимателей и негативно повлиять на экономическую ситуацию в стране.
Чтобы избежать негативных последствий, первый этап введения ОПВР был перенесен на год. Соответствующий закон, как сообщается на официальном сайте президента Республики Казахстан, был подписан главой государства.
Таким образом, согласно закону РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения" новые этапы введения обязательного пенсионного взноса работодателя теперь официально следующие:
- с 1 января 2024 года – 1,5%;
- с 1 января 2025 года – 2,5%;
- с 1 января 2026 года – 3,5%;
- с 1 января 2027 года – 4,5%;
- с 1 января 2028 года – 5%.
Напомним, подписанный закон регулирует не только этапы введения ОПВР, но также "замораживает" пенсионный возраст для женщин в Казахстане и вносит другие нововведения, в том числе увеличивает возраст молодежи с 29 до 25 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2003381-vnedrenie-novogo-pensionnogo-vznosa-ofitsialno-perenesli-do-2024-goda-v-kazahstane/