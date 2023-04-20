Токаев подписал Социальный кодекс Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня главой государства Касым-Жомартом Токаевым был подписан Социальный кодекс Казахстана, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Социальный кодекс Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Текст Кодекса публикуется в печати.

Отметим, ранее на официальном сайте главы правительства сообщалось, что Социальный кодекс является одним из важнейших документов, который, как предполагается, установит базовые социальные права казахстанцев – от рождения до старости.

С его принятием соцполитика государства перейдет от заявительной формы в проактивный формат, что позволит повысить качество жизни граждан.

Сообщалось, что в кодексе предусмотрено внедрение Цифровой карты семьи для проактивного назначения господдержки, усиление мер соцзащиты детей, повышение доступности специальных соцуслуг для граждан с инвалидностью, особенно в сельской местности.

Реализованы меры по повышению уровня социальной защищенности работающих граждан, созданию социальных лифтов для молодежи, совершенствованию пенсионной системы и повышению пенсионных выплат, переформатированию центров занятости и многое другое.

Согласно официальному сайту сената парламента РК, Социальный кодекс был принят палатой 16 марта текущего года. Отмечалось, что проектом кодекса предусмотрены изменения и дополнения в более чем 50 законов, которые направлены на создание базовых условий для укрепления и развития социальной сферы Казахстана.

Ранее мы писали, что в рамках Социального кодекса планируется ввести в стране стартовый капитал для детей до 18 лет, который будет формироваться за счет перераспределения 50% инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана.

Изменения также коснутся и трудовой сферы. Так, планируется увеличить размер компенсации в связи с потерей работы.

Нововведения ждут и казахстанских пенсионеров. Как сообщила в декабре прошлого года глава Минтруда, для пенсионеров старшего и сегодняшнего поколения в ближайшие 5 лет будет увеличена базовая пенсия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017606-tokaev-podpisal-sotsialnyy-kodeks-respubliki-kazahstan/