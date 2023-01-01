Пособия какого размера казахстанцы будут получать в наступившем году

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В тяжелых жизненных ситуациях казахстанцы могут рассчитывать на пособия от государства. В основном их получателями становятся граждане с инвалидностью и семьи, потерявшие кормильца. Выплаты какого размера они будут получать в наступившем году, посчитали журналисты NUR.KZ.

С сегодняшнего дня в Казахстане выросли расчетные показатели, которые применяются для исчисления размеров базовых социальных выплат.

В том числе на 8,5% выросли месячный расчетный показатель (МРП), который составил 3 450 тенге, а также прожиточный минимум (ПМ) - теперь он равен 40 567 тенге.

Соответственно выросли и пособия, которые зависят от их размера.

Сколько будут получать лица с инвалидностью

От прожиточного минимума, в частности, зависят, размеры выплат, отмеченные в законе "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан".

Что касается пособий по инвалидности, отметим, что дети с ограниченными возможностями в возрасте до семи лет не делятся на группы инвалидности, всем им ежемесячно положена выплата в размере 1,4 ПМ, что в наступившем году составит 56 794 тенге.

Столько же выплачивают детям от семи до восемнадцати лет третьей группы инвалидности. Выплаты для второй группы составляют 1,59 ПМ (64 502 тенге), первой – 1,92 ПМ (77 889 тенге).

Такие же размеры пособий предусмотрены для лиц с инвалидностью с детства первой и второй групп. Для третьей группы ежемесячная выплата равна 1,2 ПМ (48 681 тенге).

Размер пособия для взрослых лиц с инвалидностью первой группы также составляет 1,92 ПМ (77 889 тенге). Для второй группы чуть меньше – 1,53 ПМ (62 068 тенге), а для третьей – 1,04 ПМ (42 190 тенге).

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пособия для семей, потерявших кормильца

Право на пособие по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего казахстанца, состоявшие на его иждивении, в том числе дети, являющиеся пенсионерами родители, супруги и так далее.

Если после смерти кормильца остался только один нетрудоспособный член семьи, то ему положено 0,86 прожиточного минимума, что в 2023 году составляет 34 888 тенге.

Если таких двое, то на всех нетрудоспособных членов семьи выплачивается 1,49 ПМ (60 445 тенге), трое – 1,85 ПМ (75 049 тенге), четверо – 1,96 ПМ (79 512 тенге), пятеро – 2,03 ПМ (82 352 тенге), шестеро и более – 2,11 ПМ (85 597 тенге).

В случае потери обоих родителей детям-сиротам месячное пособие по случаю потери кормильца назначается в размере 1,18 ПМ (47 870 тенге) на каждого ребенка, остальным нетрудоспособным членам семьи – по 0,54 ПМ (21 907 тенге), но не более 2,56 ПМ (103 852 тенге) на всех.

Напомним, что пособие по потере кормильца может быть назначено вместе с соответствующей социальной выплатой.

Размеры других пособий

От прожиточного минимума также зависит пособие лицу, ухаживающему за казахстанцем с инвалидностью первой группы. Его размер определяется, согласно закону "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан".

Он равен 1,4 прожиточного минимума или 56 794 тенге с 2023 года.

Остальные специальные государственные пособия исчисляются в месячных расчетных показателях. Их выплачивают разным категориям населения. Например, Ветеранам Великой Отечественной войны – в размере 16 МРП, что в наступившем году будет равно 55 200 тенге.

От МРП также зависят пособия семьям, имеющим детей. О том, сколько они будут получать в наступившем году, мы рассказывали ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2003582-posobiya-kakogo-razmera-kazahstantsy-budut-poluchat-v-nastupivshem-godu/