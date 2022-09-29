Сколько смог заработать ЕНПФ с начала года

Доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

Деньги казахстанцев, которые хранятся на индивидуальных пенсионных счетах, не лежат мертвым грузом – они инвестируются в различные финансовые инструменты для получения инвестдохода. Сколько с начала года удалось таким образом заработать, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Сумма вкладов казахстанцев, хранящихся в ЕНПФ с начала 2022 года, выросла на 7,9%, или на 1,02 трлн тенге. Таким образом, по состоянию на 1 сентября общая сумма средств на индивидуальных пенсионных счетах достигла 13,97 трлн тенге.

Стоит отметить, что сумма растет не только за счет пенсионных отчислений казахстанцев, но и за счет инвестиционной деятельности, которой занимается Нацбанк РК. Причем с каждым годом, по данным фонда, доля инвестдохода в пенсионных накоплениях только растет.

Так, по итогам 8 месяцев на счета вкладчиков и получателей поступил инвестиционный доход в размере 694,7 млрд тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Такого показателя удалось добиться несмотря на общую нестабильность на финансовых рынках и относительно неудачную весну 2022 года. Напомним, в марте и апреле текущего года ЕНПФ на инвестициях потерял порядка 397 млрд тенге.

А уже в мае, из-за повышения ключевой ставки ФРС США, падения рынка акций и снижения стоимости доллара до 414 тенге, ЕНПФ также понес убытки в размере 154,1 млрд тенге.

На этом неудачные инвестиции завершились. В середине лета ЕНПФ отчитался о получении прибыли. По состоянию на 1 июля размер начисленного инвестиционного дохода составил 352,59 млрд тенге. Впервые за три месяца фонд вышел из минуса.

Впрочем, как напоминают представители фонда, успешность инвестиционной деятельности не следует оценивать в разрезе отдельных месяцев, так как они не являются показательными и зависят от постоянных изменений рыночной конъюнктуры.

Другими словами, анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года.

Биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

Здесь, как отмечается в отчете ЕНПФ, успехи очевидны. За последние 12 месяцев доходность от инвестиционной деятельности составила 8,58%.

Если брать за точку отчета 2014 год (тогда завершился процесс объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ), то чистый инвестдоход составил 6,7 трлн тенге. Таким образом, его доля в пенсионных накоплениях с учетом осуществленных выплат составляет порядка 36,9%.

Если же рассматривать успешность инвестиций со дня основания накопительной пенсионной системы, то есть с 1998 года, то по состоянию на 1 сентября 2022 года ее доходность вовсе достигает 721,56%, а с учетом инфляции (которая к этому моменту достигла 16,1%) – 632,79%.

Таким образом, согласно данным фонда, инвестиционная деятельность даже при временных неблагоприятных факторах все равно приносит прибыль.

Впрочем, даже при неудачном исходе казахстанцам не стоит переживать. Государство гарантирует сохранность денег, которые хранятся на счетах в ЕНПФ. И даже при возможных денежных потерях или при росте инфляции на финансовом состоянии граждан это никак не отразится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1990230-skolko-smog-zarabotat-enpf-s-nachala-goda/