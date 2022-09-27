Максимальную пенсию, выплачиваемую в Казахстане, назвали в ЕНПФ

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сумма вкладов казахстанцев, хранящихся в ЕНПФ, за первые девять месяцев 2022 года выросла на 7,9%, или на 1,02 трлн тенге. Максимальная пенсия, выплаченная из ЕНПФ, составила более 700 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.

По данным фонда, на 1 сентября 2022 года на счетах вкладчиков ЕНПФ - а их более 12 млн - сформированы пенсионные накопления на сумму 13,97 трлн тенге.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов и составила 13,6 трлн тенге. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам составила 416,0 млрд тенге, сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам - порядка 3,0 млрд тенге.

"Взносы в этом году продолжают увеличиваться. За восемь месяцев 2022 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме порядка 1,1 трлн тенге, что превысило показатель за аналогичный период 2021 года на 29% или на 246,7 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Инвестиционный доход ЕНПФ с 1 января по 1 сентября 2022 года составил 694,7 млрд тенге.

"С начала года ЕНПФ выплатил свыше 1 триллиона тенге. Большую часть выплат составили единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение - 868,3 млрд тенге.

Выплаты по возрасту составили 75,9 млрд тенге, выплаты по наследству - 43,2 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 34,0 млрд тенге, в страховые организации переведено порядка 17,5 млрд тенге, выплаты на погребение - 3,7 млрд тенге и выплаты по инвалидности - 1,6 млрд тенге.

Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 859 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты 707 326 тенге", - рассказали в фонде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1989744-maksimalnuyu-pensiyu-vyplachivaemuyu-v-kazahstane-nazvali-v-enpf/