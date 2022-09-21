Почему повышение пенсионного возраста женщин отложено только на 5 лет, объяснила Дуйсенова

Женщина держит в руках стакан. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в интервью NUR.KZ разъяснила, с чем связано приостановление повышения пенсионного возраста женщин только на 5 лет – с 2023 по 2028 год. По словам главы Минтруда, для этого есть несколько оснований.

Первая причина – негативное влияние пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни людей. В ближайшие 5 лет планируется улучшить ситуацию в сфере здравоохранения и устранить проблемы, которые повлек за собой COVID-19.

"По данным Минздрава, продолжительность жизни у нас упала с 77 лет до 74 лет. За 5 лет – с 2023 по 2028 год – по поручению президента будут приняты меры по повышению качества системы здравоохранения. Этот период будет направлен как раз на то, чтобы изменить ситуацию к лучшему", – отметила Тамара Дуйсенова.

Кроме того, как рассказала министр, это время будет использовано для перезагрузки пенсионной системы – увеличения размера базовой и солидарной пенсий для тех, у кого накоплен маленький стаж до 1998 года, и разработки эффективной инвестиционной стратегии ЕНПФ.

"Это необходимо для обеспечения доходности пенсионных накоплений для будущих пенсионеров, которые будут получать только базовую и накопительную пенсии. Согласно действующим нормам, с 1 января 2023 года предполагалось введение 5% обязательных пенсионного взносов работодателями в пользу своих работников. Но с учетом постковидного периода и переговоров с НПП "Атамекен" рассматриваем поэтапное введение этой нормы с 1,5% до 5% в течение 5 лет", – пояснила министр.

По ее словам, до 2028 года планируется решить вопрос с неработавшими ранее женщинами предпенсионного возраста и создать условия для того, чтобы они успели накопить стаж к выходу на пенсию.

"Сегодня у нас в стране насчитывается около 1 млн женщин в возрасте от 50 до 60 лет. Треть из них не работает. То есть, если завтра они выйдут на пенсию, неважно, в 58 лет или в 61 год, они будут получать только базовую пенсию, сегодня, к примеру, это 20 тысяч тенге. Специально для них мы запустили пилотный проект "Серебряный возраст", где могут участвовать женщины от 50 лет. Это даст им возможность получать зарплату в размере не менее 100 тысяч тенге и накопить какой-то стаж до достижения 61 года. Так, с учетом базовой и солидарной пенсий они будут получать совокупную пенсию в размере 70-80 тысяч тенге, но уже не 20", – рассказала глава Минтруда.

Дуйсенова также ответила на вопрос, почему иностранные пенсионеры путешествуют, а казахстанские вынуждены выживать.

Полное интервью с министром можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988826-pochemu-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-zhenschin-otlozheno-tolko-na-5-let-obyasnila-duysenova/