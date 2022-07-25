ЕНПФ на ослаблении тенге смог получить инвестиционный доход

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пенсионные накопления казахстанцев используются для инвестиций. Последние три месяца подряд вложения приносили лишь убытки. В июне картина поменялась и пенсионные активы принесли доход. Результаты инвестиционной деятельности были опубликованы в обзоре Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

По состоянию на 1 июля, объем пенсионных активов ЕНПФ достиг 13,371 трлн тенге. Все эти деньги находятся в доверительном управлении Нацбанка РК – именно им проводится вся инвестиционная деятельность.

Ранее мы рассказывали о том, что последние месяцы были не самыми удачными для инвестиций. Причины для этого были самые разные. Например в апреле можно было наблюдать укрепление тенге. Как оказалось, это сильно ударило по результатам инвестиционной деятельности – тогда ЕНПФ понес убытки на миллиарды тенге.

Не отличился высокой доходностью и май текущего года. Согласно июньскому отчету, в мае ЕНПФ потерял денег больше, чем заработал.

Однако так не могло длиться вечно и в результате ЕНПФ отчитался о получении долгожданной прибыли. По состоянию на 1 июля размер начисленного инвестиционного дохода составил 352,59 млрд тенге. Впервые за три месяца ЕНПФ вышел из минуса.

Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

Как отмечают в отчете, главная причина доходности кроется в волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов. Другими словами – ослабление тенге помогло пенсионному фонду заработать деньги.

Это неудивительно, ведь если рассматривать структуру инвестиционного портфеля ЕНПФ в разрезе валют, то окажется, что 31,25% его объема занимают доллары. В денежном выражении это порядка 4,178 трлн тенге.

Кроме того, часть средств также хранится в российских рублях и именно они принесли значительный прирост доходности. С начала года доля российской валюты увеличилась более чем на 22%, это притом, что она составляет всего 0,08%.

Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

Стоит также отметить, что часть американской валюты находится на депозитах в иностранных банках. В тенге эта сумма составляет порядка 642,77 млрд тенге. Средневзвешенная доходность равна 1,62%. Вся сумма делится пятью иностранными банками:

DBS Bank LTD – 213,88 млрд тенге;

Societe Generale – 177,97 млрд тенге;

Sumitomo Mitsui Banking – 87,15 млрд тенге;

Credit Agricole – 86,39 млрд тенге;

Mizuho Corporate Bank – 77,38 млрд тенге.

Таким образом, несмотря на обострение геополитической ситуации, усиление волатильности на глобальных финансовых рынках и ускорение инфляции, доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков с начала 2022 года, составила 2,47%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1980010-enpf-na-oslablenii-tenge-smog-poluchit-investitsionnyy-dohod/