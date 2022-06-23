ЕНПФ в мае потерял на инвестициях больше, чем заработал

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Деньги, хранящиеся на индивидуальных пенсионных счетах казахстанцев, инвестируются с целью получения дохода. Однако последние месяцы оказались неутешительными. Какие убытки понес Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), узнали журналисты NUR.KZ.

Инвестиционная деятельность всегда сопряжена с риском потерять вложения. Любая непредвиденная ситуация или неспокойная геополитическая обстановка могут помешать инвесторам получить прибыль. К сожалению, это касается и тех денег, которые хранятся на счетах в ЕНПФ.

Национальный банк РК использует их для инвестирования в различные финансовые инструменты, чтобы приумножить накопления граждан. Однако, согласно отчету, который опубликовал Единый накопительный пенсионный фонд, инвестиции в мае вместо дохода принесли убытки.

Похожая ситуация произошла в марте текущего года. Тогда из-за резкого снижения курса доллара ЕНПФ потерял миллиарды. Разница майских показателей с предыдущим месяцем заключается в том, что сейчас доходность фонда ушла в минус.

Общий убыток в мае от всех инвестиционных операций составил порядка 154,1 млрд тенге.

Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

Почему это произошло

В отчете, опубликованном на сайте ЕНПФ, указывается ряд причин, из-за которых инвестиционная деятельность оказалась неудачной:

повышение ключевой ставки ФРС США до 1,0% - из-за этого упали в цене облигации развитых и развивающихся стран, в том числе и Казахстана;

- из-за этого упали в цене облигации развитых и развивающихся стран, в том числе и Казахстана; падение рынка акций;

укрепление тенге в мае на 4% - тогда стоимость доллара упала до 414 тенге . Это сильно повлияло на доходность, так как около 30% всех накоплений номинированы в иностранной валюте;

- тогда стоимость доллара упала . Это сильно повлияло на доходность, так как всех накоплений номинированы в иностранной валюте; геополитическая напряженность.

В результате вышеуказанных факторов доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2022 года, составила минус 1,35%.

А вся доходность от инвестиционной деятельности ЕНПФ за последние 12 месяцев составляет 4,14%. Напомним, в мае уровень инфляции достиг 14%. То есть, тот минимум, который удалось фонду получить в качестве доходов, полностью "съел" рост цен.

Впрочем, несмотря на убытки и снижение общей доходности, переживать рядовым гражданам не стоит. Деньги, которые хранятся на счетах в фонде, находятся под защитой, а их сохранность гарантируется. Это значит, что какие бы убытки фонд ни понес, это никак не отразится на пенсионных выплатах казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1975341-enpf-v-mae-poteryal-na-investitsiyah-bolshe-chem-zarabotal/