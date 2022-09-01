Более чем на 20% подорожали продукты за год в Казахстане

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Стоимость товаров и услуг в Казахстане становится все выше и выше. По окончании лета инфляция в стране снова побила очередной рекорд. О том, как сильно выросли цены, рассказали в Бюро национальной статистики РК.

По окончании июля текущего года инфляция в Казахстане достигла 15%. Это укладывалось в прогнозы экспертов, а причины роста цен на товары и услуги были ясны. Август же продолжил эту тенденцию и темпы инфляции достигли 16,1% в годовом исчислении. За месяц же цены выросли на 1,4%.

Инфографика: Бюро национальной статистики

Что сильнее всего подорожало

Традиционно самый высокий рост цен показали продовольственные товары. По итогам августа продукты подорожали на 20,8% за год. Непродовольственные товары выросли в цене на 15,5%, а платные услуги – на 10,1% за год.

Среди продуктов питания самый сильный прирост цен, естественно, затронул сахар-песок. Его стоимость за год выросла на 92,8%. Причем ситуация с ним усложняется дефицитом, ажиотажным спросом и незаконно завышенными ценами среди продавцов и поставщиков.

Кстати, на проблемы с сахаром обратили внимание и в Министерстве сельского хозяйства, представители которого недавно поделились планами по развитию сахарной промышленности в стране.

После сахара самый высокий рост цен показал репчатый лук. Он за год стал дороже на 46,9%. Тройку "антилидеров" занимает мука: она выросла в цене на 41,1% за год. Стоит отметить, что, в отличие от сахара, мукой Казахстан обеспечивает себя самостоятельно, причем объемы ее производства в стране лишь растут. Тем не менее это не остановило рост цен на нее.

Не все за год выросло в цене. Согласно статистике, свекла и морковь стали заметно дешевле: цены на них за год упали на 12,4% и 11,6% соответственно.

Инфографика: Бюро национальной статистики

Как подорожали непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в августе 2022 года составил 15,5%. Сильнее всего подорожали канцелярские товары – в среднем на 60,5% за год. Товары личного пользования и моющие средства подорожали на 28,4% и на 26,6% соответственно.

Также выросли в цене и другие товары:

бытовые приборы – на 24,2%;

строительные материалы – на 20%;

детская обувь – на 19,6%;

мебель и предметы домашнего обихода – на 19,2%;

посуда – на 16%;

детская одежда – на 15%;

автомобили – на 14,6%;

текстильные изделия – на 11,3%;

книги – на 10,9%;

фармацевтическая продукция – на 10,7%.

Какие услуги подорожали сильнее всего

Не обошла августовская инфляция и рынок платных услуг. За год они подорожали на 10,1%. Сильнее всего выросли в цене услуги по организации комплексного отдыха – на 20,1% за год. Общепит подорожал на 18,4% за год, а отдых в санатории по сравнению с августом 2021 года стал дороже на 15,3%.

Цены в остальных сферах показали рост ниже среднего уровня:

здравоохранение – подорожало на 14,9% за год;

за год; услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 13,8%;

гостиничный бизнес – на 6,9%;

услуги пассажирского транспорта – на 5,7%.

Что касается сферы жилищно-коммунальных услуг, то здесь не везде произошло подорожание. Так, тарифы на электроэнергию и вывоз мусора повысились на 3,7% каждый, а водоотведение стало дороже на 1,6%. Зато за год тарифы упали на центральное отопление и горячую воду – на 2,3% и 0,9% соответственно.

Впрочем, это не последнее подорожание, с которым столкнутся казахстанцы. Например, со следующего года по всей стране планируется отменить дифференциацию тарифов на электроэнергию, что неизбежно приведет к росту цен за нее для рядовых граждан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1985693-bolee-chem-na-20-podorozhali-produkty-za-god-v-kazahstane/