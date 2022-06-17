ФРС США впервые с 1994 года повысила ставку на 75 базисных пунктов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Федеральная резервная система США объявила о самом большом повышении процентной ставки с 1994 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл также спрогнозировал рост безработицы в США в течение следующих трех лет, передает Quartz.

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Процентная ставка в США выросла на 75 базисных пунктов, что является самым большим повышением с 1994 года.

"Рынок труда сейчас чрезвычайно напряжен, а инфляция слишком высока. Однако американская экономика очень сильна и имеет хорошие возможности для проведения более жесткой денежно-кредитной политики", — сказал председатель ФРС Джером Пауэлл.

По его словам, чиновники из ФРС ожидали, что к этому моменту инфляция выровняется и начнет снижаться. Но потребительские цены в мае выросли на 8,6% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с 1981 года.

В настоящее время ФРС сосредоточена на снижении инфляции. Этого можно достичь, снизив потребительский спрос. Чиновники ожидают, что высокая процентная ставка в сочетании с возросшими ценами на сырьевые товары успокоит рынок. При этом ФРС прогнозирует рост безработицы в течение следующих трех лет. Три месяца назад чиновники предсказывали, что безработица в Штатах может наступить не раньше 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1974356-frs-ssha-vpervye-s-1994-goda-povysila-stavku-na-75-bazisnyh-punktov/