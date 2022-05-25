Из-за укрепления тенге ЕНПФ потерял миллиарды на инвестициях

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Деньги казахстанцев, которые хранятся на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) используются для получения инвестиционного дохода. Как показали два последних месяца, фонд не только не получил дохода, но и ушел в минус. Почему это произошло, узнали журналисты NUR.KZ.

Инвестиции – выгодный, но очень рискованный способ получения дохода. Пенсионными активами ЕНПФ управляет Национальный Банк РК, который вкладывает их в различные финансовые инструменты. Такая инвестиционная деятельность обычно приносит хорошую прибыль.

Однако 2022 год оказался неудачным. Доходность сильно проигрывает инфляции. На это обратили внимание аналитики официального Telegram-канала Первого кредитного бюро DATA HUB.

В чем причина падения доходов

По итогам четырех месяцев 2022 года общий инвестдоход составил 136,52 млрд тенге, доходность – 0,88%. Инфляция за этот же период составила 7,3%. В годовом выражении данные следующие: 8% доходности при инфляции в 13,2%.

Последние два месяца инвестиционная деятельность Нацбанка РК вообще ушла в минус. По итогам марта убытки составили 229,3 млрд тенге, а в апреле – 168,4 млрд тенге. То есть, более 397 млрд тенге за два месяца.

Инфографика: DATA HUB

Причина кроется как раз в валютных инвестициях. Большая часть убытков произошла из-за переоценки иностранной валюты – 161 млрд тенге в марте и 110,8 млрд тенге – в апреле. Остальные убытки, в размере 196,6 млрд тенге за два месяца, сформировались из-за внешнего управления.

Примечательно, что во время сильной девальвации национальной валюты фонду удалось заработать 354,9 млрд тенге. Но в итоге почти вся доходность была растеряна во время укрепления тенге.

Второй момент, который негативно повлиял на доходность, заключается в сокращении пенсионных активов.

По состоянию на 1 мая 2022 года их объем составил 12,9 трлн тенге. Это минимальное значение с августа 2021 года. За последний месяц объем снизился на 68,3 млрд тенге (на 0,5%), а за 2 месяца – на 665,8 млрд тенге (или на 4,9%).

Инфографика: DATA HUB

Снижение в марте объясняется массовыми снятиями пенсионных накоплений, которые использовались населением для покупки жилья или на лечение. Однако в апреле, после повышения порогов минимальной достаточности, совсем немногие казахстанцы смогли снять часть своих средств с ИПС: всего за месяц вывели около 10 млрд тенге.

Таким образом, оставшиеся 58,9 млрд тенге убытков произошли по естественным причинам – из-за выплат пенсий и в результате инвестиционной деятельности. Убытки значительно перегнали сумму пенсионных отчислений.

ЕНПФ минимизирует убытки

Единый накопительный пенсионный фонд не оставляет такие убытки без внимания и стремится их минимизировать. Ранее мы писали о том, как фонду удалось избежать крупных убытков и вернуть почти 200 млрд тенге в результате судебных разбирательств.

Также для минимизации финансовых потерь в апреле текущего года были проведены некоторые финансовые операции. О них – ниже:

были приобретены государственные ценные бумаги (ГЦБ) Минфина РК на сумму 190 млрд тенге под 13,44% годовых . В этом же месяце произошло погашение по ранее приобретенным ценным бумагам на сумму 10 млрд тенге;

под . В этом же месяце произошло погашение по ранее приобретенным ценным бумагам на сумму 112,55 млрд тенге были вложены в госдолг США под 0,81% годовых . Погашение ранее приобретенных ГЦБ США принесло 60,4 млрд тенге дохода;

были вложены в госдолг США под . Погашение ранее приобретенных ГЦБ США принесло дохода; Были выведены деньги с депозитов "Сбербанка" на сумму 35 млрд тенге. Как отмечают аналитики DATA HUB, месяцем ранее объем депозитов составлял почти 36 млрд тенге , что может говорить об убытках в 1 млрд тенге;

Как отмечают аналитики DATA HUB, месяцем ранее объем депозитов составлял почти , что может говорить об убытках Получена выплата от ForteBank. 442,1 млн тенге вернулись в ходе планового погашения по облигациям;

вернулись в ходе планового погашения по облигациям; Погашен депозит в Societe Generale на 51,7 млрд тенге. Отметим, что данный депозит – долларовый. В перерасчете в тенге, в марте на нем было размещено 111,7 млрд тенге, а вернулось всего 105,2 млрд тенге (из них 53,4 млрд тенге было выплачено в том же месяце).

Подводя итоги, можно сказать, что доходы пенсионных активов не поспевают за инфляцией по двум причинам:

сокращение общей суммы, которая хранится на счетах ЕНПФ;

укрепление тенге и последующие за ним неудачные инвестиции в иностранной валюте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1970977-iz-za-ukrepleniya-tenge-enpf-poteryal-milliardy-na-investitsiyah/