Выплаты какого размера будут получать казахстанские мамы в новом году

Иллюстративное фото: Getty Images / Roman Chekhovskoy

В связи с увеличением месячного расчетного показателя в наступившем году должны вырасти пособия для казахстанских мам. А некоторые из них смогут претендовать и на увеличение социальных выплат. Кто и сколько получит, читайте в материале NUR.KZ.

Размер месячного расчетного показателя (МРП) с наступлением нового года вырос на 5% до 3 063 тенге. Соответственно, также на 5% выросли зависящие от МРП пособия, платежи в бюджет, вычеты и так далее.

Чаще всего пособия, которые измеряются в месячных расчетных показателях, выплачиваются новоиспеченным мамам и семьям с детьми. Рассмотрим их новые размеры.

Пособие на рождение ребенка

После рождения ребенка и получения соответствующего свидетельства работающие и неработающие казахстанки имеют право оформить единовременное государственное пособие на рождение.

Подать заявку на данную выплату все родившие женщины могут через банковское мобильное приложение, портал Электронного правительства или ЦОН.

Отметим, что на каждого родившегося ребенка нужно подавать отдельную заявку. То есть пособие в таком случае увеличится в разы.

Размер пособия за первых трех детей составляет 38 МРП или 116 394 тенге в наступившем году, за четвертого и последующих – 63 МРП или 192 969 тенге.

Выплата по уходу за ребенком

Одновременно с пособием на рождение можно оформить ежемесячную выплату по уходу за ребенком до года.

То есть сделать это можно сразу после получения свидетельства о рождении также в банковском мобильном приложении, на сайте Электронного правительства или в ЦОНе.

Неработающие женщины при этом получают пособие из государственного бюджета. В наступившем году оно будет следующих размеров:

на первого ребенка - 5,76 МРП или 17 642,88 тенге ;

; на второго - 6,81 МРП или 20 859,03 тенге ;

; на третьего - 7,85 МРП или 24 044,55 тенге ;

; на четвертого и последующих - 8,9 МРП или 27 260,7 тенге.

Пособие для многодетных семей

Если казахстанка родила четвертого ребенка, то ее семья считается многодетной и ей назначается соответствующее пособие, размеры которого теперь будут следующими:

на четверых детей - 16,03 МРП или 49 099,89 тенге ;

; на пятерых - 20,04 МРП или 61 382,52 тенге ;

; на шестерых - 24,05 МРП или 73 665,15 тенге;

Иллюстративное фото: Getty Images / Roman Chekhovskoy

на семерых - 28,06 МРП или 85 947,78 тенге ;

; на восьмерых и более детей - 4 МРП или 12 252 тенге на каждого ребенка.

Матпомощь для заслуженных многодетных матерей

Многодетным казахстанкам, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, также предусмотрено специальное государственное пособие.

Размер пособия равен 6,4 МРП, что в наступившем году составляет 19 603,2 тенге.

Когда и на сколько вырастут соцвыплаты для декретниц

Работающие казахстанские мамы после выхода в декретный отпуск должны получить единовременную социальную выплату в связи с беременностью и родами и после родов – ежемесячные соцвыплаты по уходу за ребенком до года вместо аналогичного госпособия для неработающих женщин.

При этом размер соцвыплат зависит не от расчетных показателей, а от среднемесячной зарплаты получательницы, на основе которой работодатель рассчитывал и перечислял социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования.

Максимальная зарплата, которая учитывается для определения суммы социального отчисления равна семи минимальным заработным платам (МЗП). Получается, что и при расчете социальной выплаты учитывается зарплата, которая равна максимум семь МЗП, даже если она больше.

При этом напомним, что если еще в прошлом году МЗП была равна 42 500 тенге, то с наступившего года ее размер составляет 60 000 тенге. Таким образом максимальная зарплата, которая учитывалась для социального отчисления, в прошлом году была равна 297 500 тенге, а теперь - 420 000 тенге.

Получается, что за казахстанок, которые получают зарплату размером более 297 500 тенге, работодатели теперь будут уплачиваться более высокие социальные отчисления. В связи с этим постепенно увеличится и средний размер зарплаты, учитываемый при расчете социальных выплат получательниц с такими доходами.

Например, единовременная выплата в связи с беременностью и родами обычно равна 4,2 среднемесячной зарплаты за последний год.

В прошлом году при среднемесячной зарплате 297 500 тенге и более, получательницы с относительно большими доходами могли получить максимум 1 249 500 тенге. А с текущего года при среднемесячной зарплате в 420 000 тенге и более максимальная соцвыплата вырастет до 1 764 000 тенге.

Ежемесячная соцвыплата по уходу за ребенком после удержания пенсионного взноса равна 0,36 среднемесячной зарплаты за последние два года. В прошлом году это было максимум 107 100 тенге, а с этого года максимальная выплата будет равна 151 200 тенге.

Рост МЗП при этом не должен повлиять на размеры соцвыплат получательниц с зарплатами ниже максимальных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1948792-vyplaty-kakogo-razmera-budut-poluchat-kazahstanskie-mamy-v-novom-godu/