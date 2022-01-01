На сколько выросли размеры прожиточного минимума, МРП и других показателей в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Наступление нового года в Казахстане знаменуется увеличением расчетных показателей, от которых зависят размеры доходов населения и их платежей в бюджет. С обновленными цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.

Новые расчетные показатели были установлены с 1 января 2022 года статьей 9 Закона РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы». Рассмотрим масштаб изменений и их влияние на доходы и расходы казахстанцев.

Минимальный размер заработной платы

Напомним, что в первоначальном проекте закона, который был опубликован в конце лета текущего года, повышения минимальной заработной платы (МЗП) не предполагалось. То есть она уже третий год подряд должна была остаться на уровне 42 500 тенге.

Но теперь про эту цифру можно забыть, так как уже через месяц после первоначального опубликования проект Закона о республиканском бюджете был обновлен, и, в частности, в нем поменялся размер МЗП. Точнее, он вырос более чем на 40% до 60 000 тенге.

На что же повлияет это увеличение? В первую очередь должны значительно увеличиться доходы казахстанцев, которые получают минимальную зарплату.

На размеры более высоких зарплат, которые казахстанские работники получают «на руки», изменение размера минимальной зарплаты также могло бы повлиять. Но, согласно поправкам в Налоговый кодекс, МЗП больше не будет применяться в качестве вычета для расчета индивидуального подоходного налога.

Но вместе с размером минимальной зарплаты вырастут максимальные взносы и социальные отчисления, а вместе с тем увеличатся предельные суммы социальных выплат.

Например, максимальный размер зарплаты, который учитывается при определении социальных выплат, равен семи МЗП. В 2021 году максимум засчитывалось 297 500 тенге, а теперь эта сумма вырастет до 420 000 тенге.

Месячный расчетный показатель

Месячный расчетный показатель (МРП) применяется для исчисления некоторых пособий, социальных выплат, а также штрафных санкций, налогов и других платежей в бюджет

В прошлом году размер МРП составлял 2 917 тенге, а с сегодняшнего дня он равен 3 063 тенге, то есть увеличился на 5%.

Соответственно, увеличится социальная помощь, штрафы и другие платежи в бюджет страны, размеры которых считают в МРП.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Например, по случаю рождения первых трех детей женщина получает 38 МРП. То есть 110 846 тенге было в прошлом году, а с сегодняшнего дня пособие для новоиспеченных мам составит 116 394 тенге.

А штраф за летние шины на автомобиле в зимний период составляет 5 МРП. То есть еще в декабре вовремя не «переобувшиеся» водители платили 14 585 тенге, а в январе и феврале административное наказание для них увеличится до 15 315 тенге.

Прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума (ПМ), которая применяется для исчисления размеров базовых социальных выплат, также увеличилась на 5% - с 34 302 тенге до 36 018 тенге.

Например, новое пособие, которое выплачивается лицам, ухаживающим за инвалидом первой группы, равно 1,4 ПМ. Если в прошлом году это было 48 022,8 тенге, то с наступившего года социальная выплата вырастет до 50 425,2 тенге.

От прожиточного минимума также зависят размеры базовой пенсии и минимальной пенсионной выплаты из ЕНПФ, которая составляет 70% от ПМ (25 212,6 тенге в 2022 году).

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты

При этом минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты получают казахстанские пенсионеры, рабочий стаж которых отсутствует или составляет менее 10 лет.

В 2021 году этот показатель был равен 18 534 тенге, а в наступившем году вырос на 5% до 19 450 тенге.

Отметим, что минимальный размер базовой пенсии равен 54% от прожиточного минимума. А с увеличением трудового стажа он вырастает до уровня одного ПМ, что в 2022 году, напомним, составит 36 018 тенге.

Минимальный размер пенсии

Здесь имеется ввиду минимальный размер пенсии по возрасту для казахстанцев с рабочим стажем до 1998 года 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если стаж меньше, то и минимальный размер пенсии уменьшается пропорционально ему. В народе такую выплату называют солидарной или трудовой пенсией.

Так, в прошлом году минимальный размер солидарной пенсии составлял 43 272 тенге. А в этом году он увеличится на 7%, до 46 302 тенге.

Вместе с минимальной на 7% должны увеличиться трудовые пенсии всех казахстанцев.

При этом солидарная и базовая составляющие пенсии вместе выплачиваются из государственного бюджета.

Таким образом, с начала 2022 года казахстанцев ждет не только повышение пенсий и пособий, но и увеличение штрафов и других платежей в бюджет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1948373-na-skolko-vyrosli-razmery-prozhitochnogo-minimuma-mrp-i-drugih-pokazateley-v-kazahstane/