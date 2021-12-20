Кто может претендовать на адресную соцпомощь и сколько казахстанцев ее получили

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Ежемесячно в каждом регионе страны рассчитывается прожиточный минимум в зависимости от стоимости минимальной потребительской корзины. Если семьи могут позволить себе менее 70% от этого минимума на человека, им положена адресная социальная помощь. Сколько человек уже получили такую помощь, читайте в материале NUR.KZ.

Адресная социальная помощь (АСП) назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума на душу населения.

Для каждого региона ежемесячно рассчитывается свой прожиточный минимум на душу населения, в зависимости от изменения стоимости минимальной потребительской корзины.

На сегодняшний день товары, на основе стоимости которых рассчитывается прожиточный минимум, включают:

рис шлифованный и полированный, мука пшеничная первого сорта, крупа манная, гречневая и овсяная, хлеб ржано-пшеничный, ржаной, пшеничный из муки первого сорта, макаронные изделия, горох;

говядина с костями, свинина с костями, баранина с костями, куриное мясо, конина с костями, печень говяжья, колбаса вареная, рыба свежая или охлажденная, яйца 1 категории;

молоко, сметана 20% жирности, творог 5-9% жирности, сыр твердый, масло сливочное несоленое, маргарин;

яблоки, курага, капуста белокочанная, лук репчатый, свекла, морковь, картофель;

сахар-песок, масло подсолнечное, пряности, соль, майонез, дрожжи, чай черный байховый.

В ноябре текущего года прожиточный минимум превышал установленный республиканский уровень в 34 302 тенге во всех регионах, кроме Актюбинской области. Это связано с ростом цен на вышеперечисленные продукты питания.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Кому положена адресная помощь

Если все доходы семьи, включая зарплаты, пособия, декретные выплаты, пенсии и так далее, за исключением пособий на детей с инвалидностью, поделить на количество ее членов, и полученная сумма будет меньше 70% от прожиточного минимума, установленного в регионе, то семья считается малообеспеченной.

При этом размер пособия будет равен разнице, которой не хватает до этих 70% для каждого члена семьи.

Рассчитаем размер АСП в Туркестанской области. Итак, 70% от установленного прожиточного минимума (36 370 тенге) в денежном выражении составляет 25 459 тенге.

Например, если общий доход семьи равен 100 000 тенге, а в семье проживают пять человек, то получается, что на каждого члена семьи приходится 20 000 тенге. Эта сумма меньше, чем 70% от прожиточного минимума в Туркестанской области (25 459 тенге) на 5 459 тенге. Эта разница умножается на количество человек в семье. В итоге, к общему доходу малообеспеченная семья получит от государства еще 27 295 тенге.

Если же общий доход семьи из пяти человек будет составлять 130 000 тенге, то есть среднедушевой доход будет равен уже 26 000 тенге, а размер прожиточного минимума останется таким же, семья не будет считаться малообеспеченной и в пособии ей будет отказано.

Напомним, что уровень общереспубликанского ПМ в следующем году увеличится до 36 018 тенге. А на увеличение или уменьшение количества семей, получающих АСП, будет влиять изменение прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионах на основе стоимости продуктов питания.

Иллюстративное фото: Getty Images / Yevgeniy Sambulov

Сколько человек получили АСП в текущем году

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, на 1 декабря 2021 года адресная социальная помощь назначена 988,8 тыс. гражданам из 198,1 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 68,5 млрд тенге.

Напоминаем, что получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года, также в I и II кварталах 2021 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала Электронного правительства.

Гарантированный соцпакет для детей, получателей АСП

Также ведется работа по обеспечению детей из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП). Он выдается только детям из тех семей, которые получают АСП.

При этом гарантированный соцпакет разделен на две возрастные группы детей:

от 1 до 6 лет;

от 6 до 18 лет.

Гарантированные социальные пакеты для детей от 1 до 6 лет - это продуктовые и бытовые наборы, предусмотренные отдельно для каждого ребенка в семье.

На 1 декабря 2021 года ГСП был назначен 265,1 тыс. детей из числа получателей АСП.

А гарантированный соцпакет для детей от 6 до 18 лет состоит из четырех частей: горячее питание в школах, школьная форма, обеспечение школьными принадлежностями и возмещение 50% проезда на городском транспорте.

Напомним, что уровень бедности в третьем квартале 2021 года по сравнению с таким же периодом прошлого года снизился на 0,4 процентных пункта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1947506-kto-mozhet-pretendovat-na-adresnuyu-pomosch-i-skolko-kazahstantsev-ee-poluchili/