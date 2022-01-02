На сколько увеличатся пенсии казахстанцев в новом году

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С нового года в Казахстане вырастут пенсии из госбюджета, а также минимальные пенсионные и страховые выплаты. Журналисты NUR.KZ узнали, на сколько процентов они увеличатся.

В наступившем году одна часть государственной пенсии казахстанцев вырастет на 7%, а вторая - на 5%, как и минимальные пенсионные и страховые выплаты.

Пенсия из госбюджета

Базовая часть государственной пенсии равна 54% от прожиточного минимума (ПМ) для получателей с рабочим стажем 10 лет и менее. За каждый полный год сверх 10 лет базовая пенсия увеличивается на 2%, пока ее размер не достигнет 100% ПМ при рабочем стаже 33 года и более.

С сегодняшнего дня прожиточный минимум вырос на 5% до 36 018 тенге. Базовая пенсия казахстанцев соответственно увеличится на 5% и составит от 19 450 тенге до 36 018 тенге.

Солидарная или трудовая часть пенсии по возрасту, согласно Закону РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», вырастет на 7%.

Вместе с тем увеличится ее минимальный размер - также на 7% до 46 302 тенге.

Отметим, что трудовая пенсия, в том числе и минимальная, в полном объеме назначается получателям с трудовым стажем до 1998 года не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Пропорционально стажу уменьшается размер солидарной пенсии.

В целом, размер трудовой пенсии зависит не только от рабочего стажа, но и от среднемесячного дохода получателя в предпенсионный период.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ

Размеры пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) зависят от объема пенсионных накоплений получателя.

Но минимальный размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ должен быть не меньше 70% от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

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То есть в наступившем году получателям минимальной пенсионной выплаты будут платить на 5% больше - 25 212,6 тенге.

При этом, согласно обновленной Методике расчета размера пенсионных выплат, в первый год после оформления пенсии из ЕНПФ получателю выплачивается 6,5% от его накоплений.

В последующие годы осуществления пенсионных выплат их размер ежегодно увеличивается на 5%. Но точкой отсчета считается не начало календарного года, а дата оформления пенсионных выплат.

При этом, если рассчитанный с помощью методики размер выплат меньше минимального, то получателю выплачивается вышеуказанная минимальная выплата из ЕНПФ.

Страховые пенсионные выплаты

Напомним, что казахстанцы могут раньше пенсионного возраста оформить пенсию от страховой компании, заключив с ней договор пенсионного аннуитета.

При этом нужно накопить в ЕНПФ достаточно большую сумму и передать ее страховой компании. В 2021 году такой порог достаточности для 55-летних мужчин составлял 6,7 миллиона тенге, а для женщин в возрасте 51,5 года – 9 миллионов тенге.

При этом, если из ЕНПФ эти деньги ежемесячно выплачиваются до их исчерпания, то пенсионный аннуитет гарантирует пожизненную пенсионную страховую выплату.

Ее минимальный размер, как и выплата из ЕНПФ, равен 70% от прожиточного минимума. А это значит, что с наступлением этого года он также вырос на 5% до 25 212,6 тенге.

Более высокие страховые пенсионные выплаты также должны ежегодно увеличиваться не менее чем на 5%.

Таким образом, повышения пенсии могут ждать все казахстанские получатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1948901-na-skolko-uvelichatsya-pensii-kazahstantsev-v-novom-godu/