Некоторые социальные выплаты увеличатся в следующем году в Казахстане

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На днях было опубликовано постановление правительства, согласно которому с 1 января 2022 года размеры пособий по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличатся. Как определяются размеры данных соцвыплат, и насколько их повысят, узнали журналисты Нурфин.

На официальном информационном ресурсе премьер-министра РК опубликовано постановление правительства от 17 ноября 2021 года, в котором утверждено увеличение социальных выплат по случаям утраты трудоспособности и потере кормильца.

Соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), назначенные до 2022 года, в следующем году будут проиндексированы на 5%. В увеличенном размере они будут выплачиваться уже с января следующего года.

Социальная выплата на случай утраты трудоспособности

Согласно Закону РК «Об обязательном социальном страховании», данная социальная выплата назначается участникам системы обязательного социального страхования после установления факта утраты трудоспособности путем медико-социальной экспертизы.

Участниками системы соцстрахования являются работающие граждане, на имя которых в ГФСС поступают социальные отчисления.

Матпомощь выплачивается с момента возникновения утраты трудоспособности и продолжается весь установленный период. Если степень утраты общей трудоспособности изменяется, улучшается или ухудшается, социальная выплата пересчитывается.

Размер данной выплаты зависит от среднемесячного дохода за последние 24 календарных месяца, степени утраты трудоспособности и стажа участия в системе обязательного социального страхования.

Социальная выплата на случай потери кормильца

Право на получение социальных выплат на случай потери кормильца имеют состоящие на иждивении умершего, признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим участника системы социального страхования следующие члены семьи:

дети, в том числе усыновленные (удочеренные), не достигшие 18 лет и старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения совершеннолетия;

братья, сестры и внуки, также не достигшие 18 лет и старше этого возраста, если они стали инвалидами до его достижения, при условии, что у них нет трудоспособных родителей или они не получают алименты;

один из родителей, супруг, дед или бабушка, брат или сестра независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят (занята) уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими трех лет.

На всех членов семьи назначается одна социальная выплата. В случае изменения числа членов семьи, состоявших на иждивении, может быть принято решение о перерасчете ее размера.

Размер ежемесячной социальной выплаты на случай потери кормильца определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, за минусом 55% от минимального размера заработной платы, на соответствующие коэффициенты замещения дохода, количества иждивенцев и стажа участия умершего в системе соцстрахования.

То есть для каждого получателя размеры указанных в статье соцвыплат индивидуальны. Они устанавливаются при назначении и повышаются на определенный процент, если было принято соответствующее решение правительства страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1943373-nekotorye-sotsialnye-vyplaty-uvelichatsya-v-sleduyuschem-godu-v-kazahstane/