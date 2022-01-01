Как изменятся размеры пособий и соцвыплат с нового года в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане выросли размеры прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Увеличение этих показателей также повлияет на рост пособий и социальных выплат. Сколько в 2022 году будут платить их получателям, узнали журналисты NUR.KZ.

Большинство видов пособий из государственного бюджета зависят от размера прожиточного минимума (ПМ), размер которого с сегодняшнего дня вырос на 5% и составил 36 018 тенге.

На столько же выросли и зависящие от прожиточного минимума выплаты. В первую очередь это пособия по инвалидности.

Какого размера будут пособия по инвалидности

Согласно Закону РК «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца», лица с инвалидностью от общего или профессионального заболевания, а также трудового увечья в зависимости от группы инвалидности будут получать выплаты следующего размера:

первая группа – 1,92 ПМ или 69 154,56 тенге;

вторая группа – 1,53 ПМ или 55 107,54 тенге;

третья группа - 1,04 ПМ или 37 458,72 тенге;

При этом взрослые граждане с ограниченными возможностями, которым инвалидность была установлена еще до наступления совершеннолетия (с детства), выплачиваются пособия немного большего размера:

первая группа – 1,92 ПМ или 69 154,56 тенге;

вторая группа – 1,59 ПМ или 57 268,62 тенге;

третья группа - 1,2 ПМ или 43 221,6 тенге;

Напомним, что в прошлом году на группы инвалидности также стали делить детей с ограниченными возможностями от 7 до 18 лет. Для них предусмотрены следующие выплаты:

первая группа – 1,92 ПМ или 69 154,56 тенге;

вторая группа – 1,59 ПМ или 57 268,62 тенге;

третья группа - 1,4 ПМ или 50 425,2 тенге;

Детям с инвалидностью до семи лет также выплачивается пособие размером 1,4 прожиточного минимума.

Такая же сумма, 50 425,2 тенге, предусмотрена для воспитывающего ребенка с инвалидностью и осуществляющего уход за инвалидом первой группы.

Какого размера будут пособия по потере кормильца

И еще одно из государственных пособий, которые зависят от размера прожиточного минимума, получают дети и другие иждивенцы умершего кормильца.

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Выплата зависит от количества нетрудоспособных членов семьи и назначается сразу на них всех. В наступившем году размер пособия по потере кормильца составит:

на одного нетрудоспособного члена семьи - 0,86 ПМ или 30 975,48 тенге ;

; на двух - 1,49 ПМ или 53 666,82 тенге ;

; на трех - 1,85 ПМ или 66 633,3 тенге ;

; на четырех - 1,96 ПМ или 70 595,28 тенге ;

; на пятерых - 2,03 ПМ или 73 116,54 тенге ;

; на шестерых и более нетрудоспособных членов семьи размер пособия на каждого рассчитывается как равная доля от 2,11 ПМ или 75 997,98 тенге.

На сколько могут вырасти социальные выплаты

Вместе с пособием из государственного бюджета некоторые иждивенцы могут рассчитывать еще и на социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), если их кормилец официально работал.

Размер социальных выплат индивидуален и рассчитывается на основе средней зарплаты скончавшегося. Но с наступлением нового года уже назначенные соцвыплаты по потере кормильца обычно индексируются.

Например, получателям, которым соцвыплаты были назначены до 2022 года, с его наступлением размер ежемесячной матпомощи увеличится на 5%.

Увеличения также следует ждать получателям социальной выплаты по утрате трудоспособности, которым данная матпомощь также была назначена до 2022 года.

Увеличатся ли остальные соцвыплаты

Помимо соцвыплат в связи с потерей кормильца и утратой трудоспособности из ГФСС также выплачиваются соцвыплаты в связи с потерей работы, по беременности и родам, по уходу за ребенком до года.

Как мы уже отметили, их размер зависит от средней зарплаты получателя. В основном учитывается доход за два года, а в случае назначения соцвыплаты по беременности и родам – один год.

При этом учитывается только тот объем зарплаты, на основе которого были удержаны социальные отчисления. Максимальным объектом исчисления социальных отчислений при этом может быть доход в семь минимальных заработных плат (МЗП).

Напомним, что с начала нового года в Казахстане вырос размер МЗП, а значит вырастет максимальная зарплата, с которой будут удерживаться социальные отчисления – с 297 500 тенге до 420 000 тенге.

То есть казахстанские работники, которые зарабатывают больше 297 500 тенге, с наступившего года в будущем смогут рассчитывать на более высокие социальные выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1948657-kak-izmenyatsya-razmery-posobiy-i-sotsvyplat-s-novogo-goda-v-kazahstane/