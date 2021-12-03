Какая социальная поддержка предусмотрена для лиц с инвалидностью в Казахстане

Иллюстративное фото: Pixabay

Для граждан, имеющих ту или иную степень инвалидности, в Казахстане постоянно усиливается социальная поддержка со стороны государства. Что именно для этого предпринимается, читайте в материале NUR.KZ

В Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана напомнили, что в нашей стране проживают 702,1 тыс. лиц с инвалидностью (ЛСИ), социальная поддержка которых - одна из первостепенных задач государственной политики.

Государство принимает все меры для полноценной интеграции имеющих инвалидность граждан в общество, для стирания барьеров, чтобы данная категория населения могла наравне с другими жить, работать и учиться, свободно участвовать в жизни общества.

В Казахстане из общего количества лиц с инвалидностью 424,5 тыс. чел. (60,5%) трудоспособного возраста, 180,7 тыс. чел. (25,7%) - пенсионного возраста, детей до 18 лет - 96,9 тыс. чел. (13,8%).

Численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности на 1 ноября 2021 года составляет 524,5 тыс. человек.

Размеры пособий зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума (34 302 тенге, с 2022 года он будет увеличен до 36 018 тенге).

На 1 ноября 2021 года средний размер государственных пособий по инвалидности составил 48 690 тенге.

Улучшение социального обеспечения ЛСИ

В Минтруда также сообщили, что с 2020 года был запущен портал социальных услуг, позволяющий лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации.

В текущем году через него более 266 тыс. человек получили технические средства, более 6 тыс. - услуги жестового языка, 33 тыс. - услуги индивидуального помощника, порядка 55 тыс. – санаторно-курортное лечение.

Более того 12 октября текущего года глава государства подписал закон, улучшающий нормы социального обеспечения граждан с инвалидностью, в котором предусмотрены:

единое пособие по уходу и сопровождению лиц с I группой инвалидности;

разделение детей с 7 лет по группам инвалидности с увеличением получаемых пособий;

одновременное получение пособий по инвалидности и по потере кормильца при наличии оснований;

сохранение очередности на жилье семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и др.

Иллюстративное фото: Pixabay

Также в Законе предусмотрена установка камер видеонаблюдения во все медико-социальные учреждения.

Камеры будут установлены по периметру территории, прилегающей к организации, возле главных и запасных входов, а также в помещениях и кабинетах общего пользования. Родственники и близкие лиц, находящихся в медицинском учреждении, будут иметь доступ к просмотру записей.

Вместе с тем Министерство труда и социальной защиты населения работает над внедрением заочного установления инвалидности. Это позволит в перспективе исключить хождение лиц с инвалидностью по инстанциям и прямой контакт с услугодателем.

Возможности для экономической активности ЛСИ

Всего в экономике страны задействовано 126 тыс. трудоспособных человек с инвалидностью.

Для лучшего подбора работы для них разработан Атлас профессий, который состоит из 432 комбинаций по видам ограничений жизнедеятельности и включает порядка 3 тыс. профессий. В результате в 2021 году мерами занятости охвачено 15 тыс. человек, имеющих инвалидность.

В целях профессиональной адаптации в стране работают 19 центров «Ten Qogam», где оказывается содействие в трудоустройстве, необходимая правовая и даже психологическая помощь.

Усиливаются реабилитационные меры

Для расширения услуг социальной реабилитации министерством совместно с местными исполнительными органами открыто шесть детских реабилитационных малокомплектных центров, что позволило предоставить помощь 5,8 тыс. детей (47%).

В Павлодарской и Кызылординской области, а также в городе Нур-Султан – охват составил по 150 детей, в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях – по 100, в Актюбинской – 350.

На 2022-2024 годы в регионах запланировано строительство новых реабилитационных центров на 150 мест каждый. В ближайшие 5 лет в рамках госсоцзаказа запланировано открыть 15 центров для детей.

Также разработан Нацплан, в котором учтены меры по переходу системы социального обслуживания на подушевое финансирование, то есть когда учитываются потребности конкретного человека, а не общей группы лиц.

Доступность объектов для людей с ограниченными возможностями

Вместе с тем до 2025 года запланировано обеспечение доступности к 22 тыс. наиболее приоритетных объектов (госучреждения, ЦОНы, поликлиники, объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта).

В год для лиц с инвалидностью доступность будет повышаться к 4 400 объектам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945162-kakaya-sotsialnaya-podderzhka-predusmotrena-dlya-lits-s-invalidnostyu-v-kazahstane/