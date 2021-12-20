Количество многодетных семей выросло в Казахстане

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Объем выплаченных пособий по многодетности, вместе с количеством семей, считающихся многодетными, вырос в Казахстане. Подробности читайте в материале NUR.KZ

Многодетными семьями в Казахстане считаются семьи, имеющие четырех и более детей. От государства таким семьям предоставляется помощь в виде пособий на каждого ребенка.

В 2021 году размер пособий составляет:

46 760 тенге (на 4 детей),

58 457 тенге (на 5 детей),

70 154 тенге (на 6 детей),

81 852 тенге (на 7 детей),

93 344 тенге (на 8 детей),

105 012 тенге (на 9 детей),

116 680 тенге (на 10 детей),

128 348 тенге (на 11 детей),

140 016 тенге (на 12 детей),

151 684 тенге (на 13 детей),

163 352 тенге (на 14 детей),

175 020 тенге (на 15 детей),

186 688 тенге (на 16 детей) или 11 668 тенге на каждого ребенка.

По сообщению Министерства труда и социальной защиты населения РК, с января по ноябрь 2021 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 446,4 тыс. семей на общую сумму 261,7 млрд тенге.

За ноябрь пособия получили 471,4 тыс. семей на общую сумму 26,6 млрд тенге. Их количество по сравнению с октябрем текущего года (447,4 тыс.) увеличилось на 24 тыс. семей. Общая сумма выплат выросла на 1,7 млрд.

Уровень обеспеченности многодетных семей при назначении данного пособия значения не имеет.

Напомним, что пособие по многодетности было установлено с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

Также напомним, что процесс получения пособий для многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», доступен в удаленном проактивном формате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1947467-kolichestvo-mnogodetnyh-semey-vyroslo-v-kazahstane/