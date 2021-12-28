Использование пенсионных накоплений в Казахстане: подведение итогов года

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Возможность использовать свои пенсионные накопления стала одним из самых ожидаемых событий в Казахстане. Как менялись правила, и сколько казахстанцев воспользовались такой возможностью, читайте в итоговом материале NUR.KZ.

С чего все начиналось

Тема досрочного изъятия пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) начала подниматься в казахстанском обществе еще несколько лет назад.

Но, если в октябре 2019 года такая возможность еще категорически исключалась, то в конце января 2020 года впервые заговорили о пороге достаточности, который должен остаться после снятия пенсионных накоплений.

На тот момент предполагалось, что порог достаточности для мужчин в возрасте 30 лет составит 6,7 миллиона тенге, а в 50 лет – 7,2 миллиона тенге.

Для женщин подразумевался больший порог достаточности – 9,6 миллиона тенге для 30 лет. Объяснялось это тем, что женщины пенсионного возраста живут дольше мужчин-пенсионеров.

Также два года назад предполагалось, что использовать пенсионные накопления можно будет на покупку жилья и обучение.

Ближе к реализации

Уже через семь месяцев, в сентябре 2020, казахстанцам назвали более точные данные о программе использования пенсионных накоплений.

Тогда речь шла только об улучшении жилищных условий. В частности, сообщалось, что казахстанцы смогут потратить пенсионные деньги не только на покупку жилья, но и на его постройку, а также на погашение ипотечного займа и другие жилищные цели.

Вместе с тем были озвучены новые размеры порога достаточности, которые перестали делить на мужские и женские и уменьшили в несколько раз.

Например, порог достаточности для 30-летнего вкладчика составил не 6,7 или 9,6 миллиона тенге, а 2,518 миллиона тенге.

Еще через пару месяцев стал известен точный список целей, на которые вкладчики ЕНПФ смогут потратить свои накопления сверх порога достаточности. Помимо улучшения жилищных условий в него вошло лечение и передача денег управляющему инвестиционным портфелем (УИП).

Три основные цели остались неизменными, а порог минимальной достаточности перед запуском сервиса в начале 2021 года немного скорректировали и округлили, уменьшив на 10-20 тысяч тенге.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для примера, вкладчику в 30 лет теперь достаточно было иметь на пенсионном счете 2,5 миллиона тенге, чтобы использовать сумму сверх этого порога.

Между тем, сообщалось, что изъять свои пенсионные накопления получат возможность не более миллиона казахстанцев.

Улучшение жилищных условий – главная цель

Больше всего люди ждали возможность использования пенсионных накоплений с целью приобретения жилья. Ее и стали внедрять в первую очередь.

За два дня до запуска сервиса были опубликованы правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. В них еще подробнее были описаны цели, а также отмечены некоторые нюансы.

Например, согласно правилам, с использованием пенсионных накоплений нельзя покупать жилье у супругов и близких родственников. А жилье, купленное в долгосрочную ипотеку с использованием пенсионных накоплений в качестве первоначального взноса, нельзя продавать в течение пяти лет.

Спустя 11 месяцев в правила внесли дополнения, согласно которым казахстанцы теперь могут с помощью пенсионных накоплений пополнять свои жилищно-строительные депозиты. А покупать жилье за пенсионные накопления теперь нельзя и у близких родственников супругов.

За это время, с 23 января по 26 декабря 2021 года, согласно данным ЕНПФ, по 709 895 заявкам на использование пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий было перечислено 2,4 триллиона тенге.

Заявки подаются только удаленным способом. А один вкладчик может использовать пенсионные накопления сверх порога достаточности несколько раз.

Цель для тех, кто хочет управлять своими накоплениями

Менее чем через месяц держатели пенсионных накоплений получили возможность передавать их часть сверх порога достаточности управляющим инвестиционным портфелем.

Суть в том, что специалисты УИП вкладывают эти деньги в различные финансовые инструменты, список которых строго ограничен, и гарантируют вкладчику определенный уровень дохода от этих вложений.

Остальные пенсионные накопления также инвестируются, но только Национальным банком Казахстана.

В результате за 10 месяцев по 4 025 заявкам на данный момент было перечислено 7 миллиардов тенге. То есть почти в 350 раз меньше, чем было направлено на улучшения жилищных условий.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Лечение – вторая по популярности цель

И в последнюю очередь, 25 февраля 2021 года, казахстанцы начали подавать онлайн-заявки на использование пенсионных накоплений на лечение.

Оплатить деньгами со счета в ЕНПФ можно только некоторые медицинские услуги, которые не входят в объем обязательного социального медицинского страхования. Например, это может быть лечение зубов или редких заболеваний.

Через несколько месяцев правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение было решено дополнить.

В частности, планировалось разрешить тратить пенсионные накопления не только на себя, но и на лечение близких родственников или супругов без процесса уступки.

В подробный список целей помимо оплаты пенсионными деньгами медицинских услуг также планировали внести приобретение лекарственных средств и возможность возместить ранее понесенные затраты на цели, которые можно оплатить накоплениями в ЕНПФ.

Также в планируемых дополнениях были описаны подробные правила использования пенсионных накоплений на лечение за рубежом и дополнен список медицинских услуг, которыми могут воспользоваться граждане.

Но данные поправки пока не были приняты. Возможно, их еще будут дорабатывать.

А пока за 10 месяцев с момента запуска сервиса возможностью использовать пенсионные накопления на свое лечение воспользовались 134 587 заявителей, которые изъяли со счетов 121,8 миллиарда тенге.

Предстоящие изменения

Напомним, что, согласно методике определения порога достаточности, его размер в следующем году должен вырасти примерно в два раза. Например, тому же 30-летнему вкладчику нужно будет накопить минимум 4,37 миллиона тенге, чтобы снять сумму, превышающую этот порог.

Изначально введение в действие обновленных порогов планировалось на 1 января, то есть начало предстоящего года. Но казахстанские вкладчики к этому не были готовы, поэтому было принято решение его отсрочить до 1 апреля 2022 года.

После официального установления новых порогов достаточности количество вкладчиков ЕНПФ, которые смогут воспользоваться пенсионными накопления, сократится в разы, поэтому в следующем году стоит ждать совсем других итогов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1947913-ispolzovanie-pensionnyh-nakopleniy-v-kazahstane-podvedenie-itogov-goda/