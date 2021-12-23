Инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ превысил инфляцию в Казахстане

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Чистый инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ за одиннадцать месяцев текущего года вырос на 11%, превысив инфляцию. При этом сумму своих накоплений и размер инвестиционного дохода каждый вкладчик может узнать самостоятельно. С реальной доходностью всех пенсионных активов ознакомились журналисты NUR.KZ.

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), чистый инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ на первое декабря 2021 года превысил 1,3 трлн тенге, что на 19% больше показателей прошлого года. Общий размер пенсионных накоплений в результате составил 13,4 трлн тенге.

Доходность пенсионных активов с начала года превысила инфляцию на 3,2 процентного пункта (11% к 7,8%), а за год на 3,07 процентного пункта (11,77% и 8,7% соответственно).

Что включает в себя инвестиционный доход

Инвестиционный доход образуется в результате вложения пенсионных накоплений в выгодные ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты.

Таким образом, в состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), рыночной переоценки финансовых инструментов, валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и так далее.

Реальный доход пенсионных активов

Общая инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы в 1998 году и до 1 декабря 2021 года составила 680,21%, инфляция за этот период достигла уровня 543,19%.

Исходя из приведенных выше цифр, реальная доходность пенсионных активов за период действия накопительной пенсионной системы и до 1 декабря 2021 года составила 137,03%.

В целом, инвестиционный доход, обеспеченный Нацбанком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 6 трлн тенге.

Пенсионные активы переоцениваются еженедельно и в последний день месяца. При этом размер инвестиционного дохода может немного уменьшиться в зависимости от результатов вложений.

Каждый вкладчик может отслеживать свой инвестиционный доход

Вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность ознакомиться с размером своих пенсионных накоплений, в том числе отдельно инвестиционного дохода, в личном кабинете на сайте ЕНПФ или в мобильном приложении.

В выписке с индивидуального пенсионного счета размер инвестиционного дохода за указанный период отмечен перед общей суммой пенсионных накоплений.

При этом, стоит помнить, что пенсионные накопления являются долгосрочными инвестициями, поэтому анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года, так как анализ цифр за краткосрочные периоды не является показательным.

Напомним, что средний размер пенсионных выплат из ЕНПФ в октябре составил 28 472 тенге. А самая большая ежемесячная выплата достигла 673 643 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1948164-investitsionnyy-dohod-vkladchikov-enpf-prevysil-inflyatsiyu-v-kazahstane/