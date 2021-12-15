Список жилищных целей для изъятия пенсионных накоплений расширили в Казахстане

Иллюстративное фото: Freepik

При изъятии пенсионных накоплений следует учитывать наличие некоторых запретов и правил, которые могли измениться за последние месяцы. О том, на что можно снимать деньги из ЕНПФ и какие финансовые операции провести не получится, читайте в материале NUR.KZ.

При внедрении программы по использованию части своих пенсионных накоплений казахстанцы могли выбрать одну из нескольких жилищных целей.

При этом имелись некоторые правила, которые требовалось соблюдать вкладчикам ЕНПФ.

Например, они не могли купить жилье у близких родственников и супругов.

Теперь в эти правила были внесены изменения, согласно приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития. Рассмотрим подробнее новый законопроект.

Жилищных целей стало больше

Ранее казахстанцы могли потратить свои пенсионные накопления (выше порога минимальной достаточности) на следующие жилищные цели:

погашение ипотеки и долгов по арендному жилью с правом выкупа;

рефинансирование ипотеки;

как первоначальный взнос для оформления ипотечного займа;

покупка жилья или земельного участка со строительством дома;

Иллюстративное фото: Freepik

Теперь, согласно приказу, количество этих целей увеличилось до 7.

Например, казахстанцы смогут потратить пенсионные излишки на улучшение жилищных условий за счет:

окончательного расчета – то есть покупки жилья по полной стоимости или при погашении ипотеки, договора долевого строительства; внесения первоначального взноса – для оформления ипотеки, ее частичного или полного погашения, а также рефинансирования долга; пополнения вклада в жилищные строительные сбережения – то есть перевести деньги в депозит для получения ипотеки на покупку квартиры или строительства дома; частичного или полного погашения ипотечного долга – включая займы на проведение ремонта в рамках одного банковского договора и на строительство индивидуального жилого дома (в том числе с покупкой земельного участка); приобретения жилья через ипотеку от исламских банков, включая частичное или полное погашение, если такой заем уже имеется; оплаты долга по договору аренды жилья с правом выкупа; строительства индивидуального жилого дома – если есть свой участок под индивидуальное жилищное строительство или подсобное хозяйство.

Иллюстративное фото: Freepik

Новые правила и запреты

Изменениям подверглись и некоторые правила, касающиеся использования пенсионных накоплений.

Например, ранее казахстанцам нельзя было покупать жилье за счет денег из ЕНПФ у своих близких родственников и супругов. Теперь к этому списку добавлены и близкие родственники супругов.

Также до 20 дней сократились сроки подтверждения целей использования изъятых средств.

Напомним, что казахстанцы смогут перевести часть своих пенсионных накоплений на депозиты в Отбасы банк уже с 16 декабря. При этом опубликована пошаговая инструкция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1947076-spisok-zhilischnyh-tseley-dlya-izyatiya-pensionnyh-nakopleniy-rasshirili-v-kazahstane/