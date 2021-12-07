Переход на "серые" зарплаты прогнозируют экономисты после повышения порога достаточности пенсионных

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Экономисты считают, что повышение порога достаточности для снятия пенсионных накоплений приведет к тому, что казахстанцы начнут скрывать свои доходы. "Серые" зарплаты, по мнению экспертов, будут намного привлекательнее для граждан, поскольку не надо будет отчислять деньги в фонд, к которому нет доступа.

На прошлой неделе стало известно, что с 2022 года порог достаточности для снятия пенсионных накоплений увеличится почти в два раза. Так, если в 2020 году у 30-летнего казахстанца минимум накоплений должен был составлять 2,5 млн тенге, то в 2022 году этот показатель составит 4,37 млн тенге.

Из-за повышения порога достаточности надежды многих казахстанцев приобрести собственные квадратные метры вновь отодвинулись на неопределенный срок. Как граждане отнеслись к нововведениям, узнали журналисты телеканала "Астана".

"Деньги, которые на пенсионных счетах, они обесцениваются. Видите же, какой курс доллара? Надо позволить людям снять их и обеспечить доходность", "Если посчитать, то с 20 лет работая, надо, чтобы минимальная зарплата была 175 тысяч тенге. В реальности же такого нет. Как считали, не понимаю",

"Порог достаточности, который сейчас существует, он давал возможность людям улучшить жилищные условия. Теперь не все смогут воспользоваться", - поделились своим мнением казахстанцы.

Эксперты считают, что столь пессимистичные настроения граждан вполне оправданны. Так, экономист Вера Капацина объясняет поднятие порога достаточности тем, что государство хочет закрыть доступ к деньгам ЕНПФ.

"На наш взгляд, это нежелание государства выделять деньги из пенсионного фонда. Когда хотят что-то дать, они дают, когда нет – закрывают. Поэтому ситуация однозначна, понятна - чтобы приостановить отток средств из фонда", - объяснила управляющий партнер ТОО Angels Niko Advisory Вера Капацина.

Между тем, в ЕНПФ объяснили, что поднятие порога достаточности связано с тем, что с 2022 года в Казахстане увеличатся минимальная зарплата, минимальная пенсия и прожиточный минимум.

Но такие объяснения казахстанцев не устроили, а в мажилисе их вовсе назвали некомпетентными. По мнению депутата мажилиса Азата Перуашева, ЕНПФ должен был сначала обсудить принятие решения с правительством и профильным министерством.

"Когда фонд ссылается на то, что порог был повышен законодательно, это, мягко говоря, лукавство. Руководство фонда не пытается взять ответственность за свои же решения. Нужно больше прозрачности, больше выработки приемлемых решений для таких вопросов", - считает Перуашев.

Эксперты, между тем, предупреждают: после повышения порога достаточности казахстанцы, скорее всего, предпочтут получать "серую" зарплату, чтобы не делать отчислений в пенсионный фонд.

"Люди захотят получить деньги сегодня и неофициально. Это даст возможность купить квартиру на отложенные деньги. Те же 10%, которые будут лежать дома, на депозите, чем 10%, которые я отчисляю в фонд, к которому я не имею доступа. Поэтому недоверие к государству, "серые" зарплаты однозначно будут иметь место", - заявила Вера Капацина.

Экономисты считают, что методика расчета порога совсем не соответствует экономической действительности в стране. Они обращают внимание и на то, что увеличение порога проведут раньше, чем будет принят закон о переводе средств на жилищный депозит "Отбасы банка". А это значит, что число казахстанцев, чьи пенсионные накопления будут переведены на депозит, снизится в несколько раз.

Ранее в Минтруда сообщили, что после повышения порога достаточности снять часть пенсионных накоплений смогут 180 тысяч казахстанцев. В министерстве также заявили, что не планируют пересматривать порог достаточности на 2022 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945599-perehod-na-serye-zarplaty-prognoziruyut-ekonomisty-posle-povysheniya-poroga-dostatochnosti-pensionnyh/