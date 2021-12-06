Казахстанцы смогут перевести пенсионные излишки в Отбасы банк не раньше 2022 года

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Возможность использовать пенсионные излишки для пополнения депозита в Отбасы банке будет внедрена только в следующем году. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

В своем сентябрьском послании президент РК Касым Жомарт-Токаев поручил правительству разработать поправки в правила использования пенсионных накоплений.

Согласно этому поручению, казахстанцы должны иметь возможность переводить свои пенсионные излишки на накопительные счета в Отбасы банк.

Это могло бы способствовать более активному накоплению казахстанцами средств на покупку жилья.

Однако внедрение этого законопроекта откладывается на 2022 год, сообщает Sputnik Казахстан.

Какие сложности возникли

Проект соответствующего приказа уже разработан. Однако его структура находится в процессе доработки.

Как сообщили в пресс-службе МИИР, возникли некоторые замечания к законопроекту со стороны других заинтересованных государственных органов.

Поэтому возможность перевести пенсионные излишки на счета в Отбасы банк может быть внедрена в январе 2022 года.

Напомним, что ранее сообщалось о повышении порога достаточности в Казахстане. Суммы минимального остатка в 2022 году увеличатся почти в два раза.

При этом в ЕНПФ сообщили о причинах и методике пересчета минимального порога.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945509-kazahstantsy-smogut-perevesti-pensionnye-izlishki-v-otbasy-bank-ne-ranshe-2022-goda/