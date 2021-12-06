Минтруда не планирует пересматривать порог достаточности пенсионных накоплений на 2022 год

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Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, не планируют ли в ведомстве пересмотреть порог достаточности - планируется, что с 1 января эти показатели могут вырасти почти в два раза, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, не планируют ли в ведомстве пересмотреть порог достаточности ввиду критики депутатов, экспертов и граждан.

«Нет, не рассматриваем...», - сообщил он.

При этом он подчеркнул, что методика расчета порога достаточности иная.

«Вы должны понимать, она должна связываться и с повышением зарплаты, и теми изменениями. У нас внешние факторы есть. На сегодня возможностью использовать свои накопления на покупку жилья воспользовались более 400 тысяч человек из возможных 770 тысяч. Это больше половины», - сообщил он.

При этом, по его словам, «на сегодня кто остро нуждался в жилье, они уже воспользовались» этой возможностью.

Напомним, что ранее сообщалось о повышении порога достаточности в Казахстане. Суммы минимального остатка в 2022 году увеличатся почти в два раза.

При этом в ЕНПФ сообщили о причинах и методике пересчета минимального порога.

Решение фонда вызвало недовольство как со стороны обычных граждан, так и со стороны финансистов. А депутат партии "Ак жол" Азат Перуашев назвал объяснения ЕНПФ о нововведении некомпетентными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945554-mintruda-ne-planiruet-peresmatrivat-porog-dostatochnosti-pensionnyh-nakopleniy-na-2022-god/