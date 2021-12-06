"ЕНПФ должен был обсудить это с правительством": Перуашев о повышении порога достаточности

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В мажилисе высказались о повышении порога достаточности для снятия пенсионных накоплений. Депутат партии "Ак жол" Азат Перуашев назвал объяснения ЕНПФ о нововведении некомпетентными, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу мажилиса парламента Казахстана.

На прошлой неделе стало известно, что с 2022 года порог достаточности для снятия пенсионных накоплений увеличится почти в два раза. Так, если в 2021 году казахстанцу в возрасте 40 лет необходимо было иметь на счету 3,42 млн тенге, чтобы досрочно снять часть пенсионных накоплений, то в 2022 эта цифра вырастет до 5,79 млн тенге.

Позже в ЕНПФ объяснили, почему решили увеличить порог достаточности.

В мажилисе отмечают, что прямой нормы, предусматривающей минимальный порог пенсионных накоплений, в законодательстве нет.

По словам депутата Азата Перуашева, методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений утверждает правительство, а разрабатывает министерство труда и социальной защиты населения. Но конкретные цифры утверждаются решением самого фонда.

Лидер партии "Ак жол" отмечает, что объяснения руководства ЕНПФ о планируемом повышении порога достаточности некомпетентны.

"Не надо ссылаться на то, что законодательно со следующего года повысится минимальная заработная плата. К тому, же минимальная заработная плата не имеет прямого влияния на пенсионные выплаты. А "отложенные", то есть растянутые по времени, тенденции уполномоченные госорганы обязаны просчитывать заранее с учетом доходности по пенсионным накоплениям как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Более того, прямой нормы, предусматривающей порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, в законодательстве нет. И потому аргументировать в данном случае свое решение через законодательство как минимум некомпетентно со стороны руководства ЕНПФ", - заявил мажилисмен.

Он добавил, что сложившаяся ситуация свидетельствует и об отсутствии обратной связи фонда со своими вкладчиками, коими является все общество.

"ЕНПФ, прежде чем публиковать новые размеры порога, должен был обсудить их с правительством, отраслевым министерством, обсудить на разных площадках, а не механически заполнить эти формулы и сразу предоставить результаты обществу и будоражить его. Ведь вопрос касается миллионов наших граждан", - заключил Перуашев.

Напомним, решение фонда вызвало недовольство как со стороны обычных граждан, так и со стороны финансистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945415-enpf-dolzhen-byl-obsudit-eto-s-pravitelstvom-peruashev-o-povyshenii-poroga-dostatochnosti/