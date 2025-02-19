Как введение ставки НДС для застройщиков отразится на стоимости жилья в Казахстане

Вице-министр нацэкономики Азамат Амрин в кулуарах мажилиса рассказал, как введение НДС для строительной отрасли в итоге скажется на стоимости жилья в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Инфраструктурный сбор сейчас обсуждается, окончательного решения по нему нет. Но, на мой взгляд, правильнее - обложить НДС", - считает вице-министр Азамат Амрин.

Необходимость такой нормы он мотивирует вкладом сектора в теневую экономику.

"За 2023 год объем ВВП Казахстана составил 135 трлн тенге. Из них теневая экономика составила 17,5%. Это официальная статистика, и давайте на нее ориентироваться. 17,5% от 135 трлн тенге - это 20 трлн тенге. Это объем теневой экономики. Если брать структуру этой теневой экономики, то самые топ-5 сфер - это оптово-розничная торговля, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и образование", - заявил вице-министр.

Введение НДС, по словам Амрина, позволит "обелить данную сферу". При этом он заявил, что это отразится и на стоимости жилья.

"Удорожание, конечно, будет, мы это понимаем. Все цены на товары, особенно непродовольственные, они вырастут", - резюмировал Амрин.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на прошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

10 февраля министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр нацэкономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по изменения ставок НДС.

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - сообщал Амрин.

Позже на заседании кабмина глава Миннацэкономики Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию ставки НДС.

Также ранее заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с представителями бизнеса в Алматы, где были озвучены новые детали по предлагаемым ставкам НДС. Сообщалось, что при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

В рамках обсуждения возможной ставки НДС в регионах рассматривалась также возможность освобождения малого бизнеса от уплаты НДС рассматривают в правительстве.