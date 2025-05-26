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Пошаговая инструкция: как встать в очередь на жилье всем, у кого его нет, в Казахстане

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Жилой дом
Жилой дом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Чтобы встать в жилищную очередь в Казахстане, нужно авторизоваться в личном кабинете на портале Центра обеспечения жильем и подать заявку. Весь процесс может занять менее получаса, передает NUR.KZ.

С 24 мая 2025 года встать в очередь на получение жилой недвижимости могут все совершеннолетние казахстанцы, у которых в последние 5 лет не было жилья или оно признано аварийным. При этом первоочередное право останется за социально уязвимыми слоями населения – между ними будут распределять 70% выделяемого жилья.

В любом случае статус очередника, как правило, не дает право на абсолютно бесплатное получение квартир. Нуждающимся гражданам предоставляют инструменты решения жилищного вопроса: субсидирование арендной платы, предоставление съемного жилья от государства, льготную ипотеку и так далее.

Но и эти инструменты будут полезны для нуждающихся в жилье. Чтобы попробовать их получить, все казахстанцы, если у них и их супругов нет жилья, теперь могут встать в очередь.

Как встать в очередь на жилье

Для этого нужно войти в личный кабинет на портале Центра обеспечения жильем. Сделать это можно только с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Напомним, что получить ее можно онлайн.

В личном кабинете можно узнать подробную информацию о новых правилах постановки в очередь на жилье. А в самом верху есть кнопка "Подать заявление от себя". Нажав ее, переходим к оформлению заявления.

На первой странице нужно выбрать категорию из списка: многодетные семьи, лица с инвалидностью, вдовцы и так далее. Если заявитель не относится ни к одной из них, нужно поставить отметку рядом с пунктом "Не определено".

Постановка в очередь на жилье
Постановка в очередь на жилье. Снимок экрана: Постановка в очередь на жилье

В самом низу нужно загрузить подтверждающий документ, если единственное жилье казахстанца признано аварийным. Если такового нет, то никаких файлов прикладывать не надо.

Далее нужно ЭЦП подписать заявление на постановку на учет и согласие на сбор и обработку персональных данных. После отправки подписанных документов система начнет проверять данные заявителя в государственных информационных системах на соответствие условий, в частности, на отсутствие жилья.

Это может занять несколько минут. Но не стоит переживать, что страница за это время закроется или обновится – заявка уже хранится в личном кабинете казахстанца во вкладке "Заявления". То есть к ней можно вернуться позже.

Постановка в очередь на жилье
Постановка в очередь на жилье. Снимок экрана: Постановка в очередь на жилье

После того, как все государственные сервисы ответили, у заявителя могут запросить согласие родственников (супругов). Для его подписания им также нужно будет авторизоваться на портале с помощью своей ЭЦП.

У заявителей, не имеющих супругов, этот пункт автоматически пропускается. Далее система переходит к пункту "Решение".

Если к заявлению не были приложены дополнительные документы и не требуется согласие родственников, то решение может быть принято сразу же. К соответствующему пункту будет прикреплен файл, который можно открыть и скачать. Он также будет храниться во вкладке заявления.

Постановка в очередь на жилье
Постановка в очередь на жилье. Снимок экрана: Центр обеспечения жильем

Таким образом, на постановку в очередь на жилье может уйти менее получаса. Но при определенных обстоятельствах.

Также напомним, что три года назад каждый казахстанец, независимо от социального положения и наличия имущества, получил возможность онлайн встать в очередь на получение земельного участка от государства под индивидуальное жилищное строительство площадью 10 соток. Если он все еще ждет эту землю, это не должно повлиять на одобрение постановки в очередь на жилье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2248845-poshagovaya-instrukciya-kak-vstat-v-ochered-na-zhile-vsem-u-kogo-ego-net-v-kazahstane/