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Откуда высокие цены на жилье в Казахстане, рассказали эксперты

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Человек держит деньги на фоне стройки.
Деньги и новостройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На стоимость квартиры в первую очередь влияет ее расположение. Также важны тип дома, планировка, этаж и многие другие факторы, о которых часто забывают продавцы. Подробности читайте на NUR.KZ.

По последним данным, цены на новостройки в Казахстане выросли на 8,3% за год, на вторичное жилье – на 6,4%. При этом не всегда цены на квадратные метры формируются так же, как на другие товары и услуги.

Иногда можно увидеть такие ситуации, что квартиры с одинаковым ремонтом и площадью стоят по-разному. Причем разница может достигать десятков миллионов тенге.

Как объясняет портал "Крыша", причины кроются в факторах, которые влияют на стоимость жилья. Например, крайне сильное влияние на ценник оказывает расположение квартиры.

"Квартира в "золотом квадрате" Алматы может стоить в 3-4 раза дороже аналогичной по площади в пригороде. И это абсолютно логично. На локацию приходится около 80% цены. Далее идет площадь – примерно 15%, и только оставшиеся 5% – это детали: ремонт, вид из окна, этаж, мебель и прочее", – объясняет эксперт портала.

Это правило подтверждается и статистикой. Например, если в среднем 1 квадратный метр на вторичном рынке жилья в Алматы стоит 649 564 тенге, то в некоторых районах средний ценник может быть в разы выше.

Однако важно понимать, что иногда цены могут быть неадекватно высокими. Причины кроются в том, что сами продавцы неправильно подходят к оценке своей недвижимости.

Так, по мнению экспертов, кроме района, есть и другие факторы, которые покупатели и продавцы часто упускают:

  • тип и класс жилья: квартиры одинаковой площади в одном и том же районе, но расположенные в кирпичном, монолитном или панельном доме будут стоить по-разному;
  • планировка: улучшенные и нестандартные планировки ценятся выше. Главное, чтобы они были законными;
  • этаж: обычно самые дешевые – первый и последний;
  • расположение в доме: угловые квартиры или окна на шумную улицу – минус в цене;
  • состояние квартиры: с ремонтом – дороже, в черновой отделке – дешевле.

При этом продавцы могут переоценивать свой ремонт. Да, он действительно может прибавить 10-15% к цене, однако важно помнить, что многие покупатели приобретают квартиру, которую все равно будут переделывать под себя, и даже "дизайнерский ремонт" не повлияет на их решение.

Некоторые собственники завышают цену, ориентируясь на эмоции, ремонт, воспоминания, но не на рынок. В итоге ждут, следят за звонками, смотрят на просмотры, "щупают" рынок, теряют недели, а иногда и месяцы.

"Потом все равно приходят к снижению, только уже не на 1-2%, а на 5-10% и больше, потому что объект успел "залежаться". Цена падает еще сильнее, чем если бы изначально была адекватной. Правильная цена вначале – это не просто стратегия, это способ сохранить деньги и психику", – заключает эксперт.

Поэтому цены на жилую недвижимость в Казахстане не всегда растут по объективным причинам, однако в итоге это приводит лишь к тому, что продавцы все равно снижают цену – 80% всех сделок совершаются после таких уступок.

Таким образом, владельцам квартир в Казахстане следует учитывать всевозможные факторы, которые влияют на стоимость жилья. Чрезмерное завышение в надежде "все равно купят" может обернуться застоем, и тогда придется снижать цену сильнее, чтобы "хоть кто-нибудь купил".

При этом стоит учесть, что в Казахстане могут ввести прогрессивный налог на доход при продаже жилья, которое было во владении менее 2 лет. Возможно, что владельцам недвижимости в будущем придется учитывать и это.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2249211-otkuda-vysokie-ceny-na-zhile-v-kazahstane-rasskazali-eksperty/