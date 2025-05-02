На сколько может подорожать жилье из-за роста НДС в Казахстане

Согласно новому Налоговому кодексу, ставка НДС в Казахстане увеличится до 16%. Эксперты считают, что из-за этого цены на новое жилье автоматически вырастут на 14%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Депутаты мажилиса парламента на днях во втором чтении приняли новый Налоговый кодекс. Часть поправок коснулись налога на добавленную стоимость (НДС), ставка которого составит 16%, хотя ранее предлагалось увеличить ее до 20%.

Однако даже такое повышение может спровоцировать рост цен в Казахстане. Как отмечает портал "Крыша", подорожание может коснуться и рынка недвижимости.

"Для строительных компаний сначала отменили льготу по уплате НДС при продаже жилья. А повышение ставки НДС означает рост издержек для застройщиков. Особенно это отразится на проектах с невысокой маржой и на объектах экономкласса", – уточняют аналитики.

Таким образом, если НДС повысят до 16%, то это автоматически увеличит цены на новостройки на 14%, считают эксперты. Вслед за первичным жильем ценовой тренд, как это обычно и бывает, захватит также вторичный рынок. В итоге доступность жилья снова снизится для казахстанцев.

Отметим, что "под удар" могут попасть также и те, кто сдает или снимает жилье. Ведь в перспективе повышенный НДС окажет косвенное влияние в виде роста цен на ремонт, мебель, бытовую технику, которые подпадут под новую ставку.

От НДС в рамках поправок предлагается освободить только социально значимые продовольственные товары, книги отечественных изданий, а также некоторые товары и услуги, которые предоставляются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Напомним, новый Налоговый кодекс увеличивает и ставку индивидуального подоходного налога (ИПН) – до 15% для граждан, которые зарабатывают более 33,5 млн тенге в год. Повышение также коснулось и иностранцев – о том, какие ставки хотят установить для них, мы рассказывали здесь.

Также отметим, что казахстанцы, как правило, приобретают жилье в ипотеку. Ранее эксперты подсчитали минимальную зарплату, которую нужно получать, чтобы была возможность обслуживать жилищный заем.