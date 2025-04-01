На сколько ослаб тенге, рассказали в Национальном банке Казахстана

По итогам марта казахстанская валюта ослабла на 1%. Курс доллара установился на уровне 504,27 тенге. Оказывал ли поддержку тенге Национальный банк РК, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По данным Национального банка Казахстана, в марте тенге ослаб на 1% до 504,27 тенге за доллар, при этом средневзвешенный курс за месяц составил 497,99 тенге.

Нацбанк не проводил прямых валютных интервенций, но косвенную поддержку тенге оказывали продажи валюты из Национального фонда и квазигосударственных компаний, а также операции "стерилизации".

В апреле планируется продолжить подобные операции, включая покупку валюты для пенсионного фонда, однако курс тенге будет зависеть в первую очередь от рыночных факторов.

Казахстанская валюта в марте постоянно испытывала перепады. Курс доллара то падал ниже 500 тенге и устанавливался на уровне прошлого года, то резко взлетал вверх и превышал эту "психологическую отметку". Как передает Национальный банк РК, за месяц отечественная валюта ослабла на 1% – до 504,27 тенге.

Интересно, что, если посмотреть на общую картину, то средневзвешенный курс доллара, по данным Нацбанка, за весь март составил 497,99 тенге. А если учесть первые три месяца, то есть данные за квартал, то здесь показатель окажется намного выше – 510,17 тенге.

Поддерживал ли Нацбанк тенге

Прямых валютных интервенций, которые могли бы укрепиться казахстанской валюте, по заявлениям Нацбанка, в марте не проводились. Однако все равно есть некоторые факторы, которые могли косвенно повлиять на курс тенге.

Так, общий объем валютных торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 4,1 млрд долларов – в среднем по 243 млн долларов в день.

При этом на продажи валюты из Национального фонда пришлось 18% от общего объема торгов – 748 млн долларов за месяц, но не более 44 млн долларов в день. Деньги из фонда пошли на финансирование инфраструктурных проектов и в качестве трансфертов в республиканский бюджет.

Также в марте Нацбанк "стерилизовал" 249 млрд тенге в рамках операций зеркалирования – он продал доллары, которые ранее получил от реализации золотых слитков. Всего за 1 квартал таким образом было продано долларов на 742 млрд тенге.

Что касается квазигосударственных компаний, то они в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки выпустили на рынок через банки второго уровня еще порядка 376 млн долларов.

Все эти факторы могли косвенно влиять и поддерживать тенге. Однако на рынке не только продавалась валюта, но и приобреталась.

Так, в марте Нацбанк приобрел для Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) порядка 250 млн долларов, что составило примерно 6% от общего объема рынка. Делается это для поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне 40%. Таким образом защищают накопления граждан от инфляции.

Какие планы на апрель

В апреле планируется приобрести для фонда еще валюту, но в сумме не более 250 млн долларов. При этом ожидаются продажи валюты из Нацфонда на сумму от 950 млн до 1,05 млрд долларов.

Еще примерно 213 млрд тенге собираются "стерилизовать" в рамках операций зеркалирования. Во втором квартале ожидается, что их общий объем достигнет 640 млрд тенге. Также планируется продолжить продавать часть валютной выручки квазигоссектора.

При этом Национальный банк РК также отметил, что продолжит соблюдать принцип рыночного нейтралитета и раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке.

Это значит, что курс тенге в первую очередь будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки, а не от того, сколько долларов "выпустят" на рынок.

Между тем ранее аналитики предположили, что тенге намеренно не дают укрепиться. На фоне укрепления рубля к доллару ожидалось, что американская валюта также должна подешеветь и к казахстанской, но этого не произошло.

Ранее мы рассказывали о том, по какому курсу должен был торговаться доллар, если бы сохранялся "старый" паритет с рублем.