Нацбанк начнет поддерживать тенге с помощью дорогого золота

Национальный банк РК решил продавать инвалюту, которую он получил от продажи золота. Таким образом планируется улучшить эффективность денежно-кредитной политики страны. Подробнее читайте на NUR.KZ.

С 2011 года в Казахстане действует норма, согласно которой у Национального банка РК, как он напоминает, был приоритет в выкупе аффинированного золота у производителей этого драгоценного металла в стране.

Как отмечают в Нацбанке, первоначальные цели программы к настоящему моменту выполнены. Благодаря этой норме размер золотовалютных резервов страны достиг исторического максимума в 45,8 млрд долларов к концу 2024 года.

Однако у этой ситуации есть и свои "минусы". Дело в том, что золото весь 2024 год и начало 2025 года практически постоянно дорожает. Недавно один грамм драгоценного металла побил рекорд стоимости, превысив 45 тыс. тенге, но на этом рост не прекратился. Согласно данным Нацбанка по состоянию на 21 января, золото уже стоит более 46 тыс. тенге за грамм.

Из-за дорожающего золота и роста объемов его производства существенно увеличились и масштабы эмиссии казахстанской валюты, которую Нацбанк "печатал", чтобы выкупать драгоценный металл у производителей. Это негативно влияло в том числе и на инфляцию в стране.

Поэтому, чтобы нивелировать негативные эффекты, Нацбанк принял решение продавать на внутреннем валютном рынке доллары США, полученные от реализации ранее купленного у производителей золота. Сумма валюты к продаже будет эквивалентна объему эмитированных для покупки золота тенге.

"Внедрение нового механизма зеркалирования позволяет адаптировать денежно-кредитную политику к современным вызовам, сохраняя макроэкономическую стабильность", – объяснили в Нацбанке.

По прогнозным данным, плановый объем покупок золота в рамках приоритетного права в 2025 году оценивается в 70 тонн, или порядка 6 млрд долларов при текущих ценах на золото.

А для зеркалирования приобретения аффинированного золота в четвертом квартале 2024 года Национальный Банк в течение первого квартала 2025 года будет осуществлять продажу иностранной валюты на сумму около 750 млрд тенге.

Однако такая процедура не отразится на золотых запасах страны, так как покупки драгоценного металла будут компенсироваться продажами валюты на бирже.

Нацбанк также отметил, что продолжит придерживаться принципа транспарентности и раскрытия информации, а объемы продаж валюты будут публиковаться на официальном сайте на ежемесячной основе.