Курс доллара вырос до максимума за последний месяц в Казахстане

Курс доллара достиг максимального за последний месяц значения. Дороже он стоил только 12 февраля и в предшествующие этой дате дни. Как изменились цены в обменниках Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенная стоимость доллара США по итогам торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE), перед выходными составила 505,15 тенге. Это максимальное за последний месяц значение.

За сутки американская валюта подорожала почти на 10 тенге. Основной рост произошел еще сутра.

Более высокий биржевой курс был зафиксирован после торговой сессии 11 февраля – 506,43 тенге. К тому времени он успел сильно снизиться.

Эта тенденция с переменным успехом продолжалась до настоящего момента.

Отметим, что средневзвешенный курс по итогам сегодняшних торгов на KASE на выходные и первый день рабочей недели будет установлен Национальным банком Казахстана как официальный. Но официальный курс Нацбанка имеет рекомендательный характер, поэтому обменные пункты страны могут устанавливать "ценники" самостоятельно.

Так, обменники, расположенные в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, уже отреагировали на рост биржевой стоимости и установили следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 502 до 503 тенге , продажа – от 508 до 509 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 498,9 до 504 тенге , продажа – от 503,4 до 508 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 502 до 504,5 тенге, продажа – от 505 до 507,5 тенге.

Эксперты Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) между тем отмечают, что американская валюта дорожает на фоне увеличения спроса со стороны отдельных игроков, привлекательного курса покупки, продолжающейся коррекции цен на нефть, активизации оплаты импортных контрактов и роста индекса доллара.

Напомним, что мы также собрали прогнозы различных экспертов по поводу стоимости американской валюты. Никто из них не прогнозирует курс доллара ниже 500 тенге.