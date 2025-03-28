Тенге снова ослаб к доллару под конец недели в Казахстане

Курс доллара к концу рабочей недели на KASE снова вырос на несколько тенге. Таким образом, он продолжает колебаться в районе 500. Почем его продают и покупают обменники Казахстана, читайте на NUIR.KZ.

Средневзвешенная стоимость доллара США по итогам сегодняшних торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составила 503,42 тенге. За сутки она увеличилась почти на пять тенге.

При этом два дня после праздников американская валюта дешевела – вчера средний биржевой курс составил 498,25 тенге.

Отметим, что на прошлой неделе наблюлась похожая картина – в первые дни курс доллара стабильно снижался, а перед выходными подорожал до 502,83 тенге.

Обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, согласно данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем предлагают следующие цены покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 498 до 500 тенге , продажа – от 504 до 506 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 498 до 503,3 тенге , продажа – от 504 до 506 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 501,5 до 503,5 тенге, продажа – от 504,5 до 507 тенге.

Напомним, что ниже 500 тенге биржевой курс доллара впервые за долгое время опустился еще в середине февраля 2025 года. С тех пор он, попеременно уменьшаясь и увеличиваясь, колеблется в районе этой отметки.

Некоторые эксперты при этом называют такое поведение валютной пары достаточно "странным". Особенно на фоне укрепляющегося к доллару рубля.

К слову, перекос в стоимости казахстанской и российской валют по отношению к американской привел к тому, что курс рубля теперь составляет около шести тенге, а не привычные пять.