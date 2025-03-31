Показывать курсы валют на улице хотят запретить обменникам в Казахстане

Обменникам в Казахстане хотят запретить устанавливать на улицах табло с курсами валют, чтобы они не мешали участникам дорожного движения. Когда могут ввести новые правила, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане по закону запрещено устанавливать наружную рекламу, которая может помешать водителям следить за дорожной обстановкой. Между тем вдоль дорог обменные пункты могут устанавливать стенды с актуальными курсами валют. Но скоро запрет на размещение может коснуться и их.

Национальный банк РК разработал проект постановления, который может запретить обменникам устанавливать наружные стенды с информацией о курсах покупки и продажи валют не только вдоль дорог, но также на фасадах зданий, на пешеходных переходах, над дорожными знаками и в общественных местах.

Как объясняют в ведомстве, такие стенды в отдельных случаях нарушают требования безопасности движения транспортных средств и отвлекают водителей.

В проекте постановления, опубликованном на портале "Открытые НПА", уточняется, что размещать информацию о курсах валют можно будет только внутри помещения обменного пункта или непосредственно возле операционной кассы, однако есть свои исключения.

"Планируется исключить размещение указанного информационного стенда вне помещения обменного пункта, только если обменный пункт не располагается в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе деловых центрах), в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через государственную границу Казахстана", – отмечается в документе.

Пока проект постановления находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 14 апреля 2025 года. Ожидается, что в случае принятия новых правил, они могут начать действовать уже в августе текущего года. Как считают в Нацбанке, принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических последствий.

Стоит отметить, что, пока проект только обсуждается, стенды с курсами валют могут устанавливаться в общественных местах на законных основаниях. А вот с рекламой все сложнее: она должна не только устанавливаться с соблюдением законов, но в некоторых случаях также подходить под "дизайн-код" города, как это сделано в Алматы или Астане.