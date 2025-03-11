Жилье продолжает дорожать в Казахстане

За месяц первичное жилье в Казахстане подорожало на 1%, а вторичное – на 0,9%. За год рост составил 4,8% и 5,4% соответственно. Сколько в среднем стоит недвижимость в стране, узнали журналисты NUR.KZ.
Цены на жилье продолжают расти в Казахстане. Если в январе квартиры на первичном рынке подорожали на 1,3%, а на вторичном – на 1,5% за месяц, то в феврале, согласно данным Бюро национальной статистики, цены выросли еще на 1% и 0,9% соответственно.
Самый сильный рост цен на "первичку" был зафиксирован в Жезказгане и Шымкенте – на 5,3% и 5%. Следом идут Атырау (4,5%), Талдыкорган (3,9%) и Павлодар с Кокшетау (по 2,1% в каждом).
В Алматы стоимость квартир в новостройках за месяц выросла на 1,3%, в Астане – на 0,1%. При этом сразу в 11 городах страны она за месяц не изменилась.
Что касается "вторички", то здесь рост цен оказался умереннее. Лидером по приросту стал Алматы – плюс 2,4% за месяц. Следом идет Талдыкорган (2,3%), а замыкает тройку лидеров Павлодар (1,9%).
В Астане цены выросли на 0,4%, а в Шымкенте, наоборот, снизились сразу на 4%. Также отрицательная динамика была зафиксирована в городе Қонаев – минус 0,3%.
|Рост цен на рынке жилья в феврале 2025 года в Казахстане
(к январю 2025 года)
|Регион
|Первичное
жилье
|Вторичное
жилье
|Арендное
жилье
|Казахстан
|1,0%
|0,9%
|0,6%
|Астана
|0,1%
|0,4%
|0,0%
|Алматы
|1,3%
|2,4%
|0,5%
|Шымкент
|5,0%
|-4,0%
|0,8%
|Актау
|0,0%
|0,7%
|-0,2%
|Актобе
|0,0%
|0,0%
|1,1%
|Атырау
|4,5%
|1,2%
|1,7%
|Жезказган
|5,3%
|0,3%
|1,5%
|Кокшетау
|2,1%
|0,8%
|0,0%
|Караганда
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|Қонаев
|0,0%
|-0,3%
|-0,7%
|Костанай
|0,0%
|0,1%
|0,7%
|Кызылорда
|0,0%
|1,6%
|0,0%
|Уральск
|0,0%
|1,2%
|0,4%
|Усть-Каменогорск
|0,0%
|0,6%
|0,7%
|Павлодар
|2,1%
|1,9%
|3,5%
|Петропавловск
|0,0%
|1,0%
|0,0%
|Семей
|0,0%
|1,7%
|0,0%
|Талдыкорган
|3,9%
|2,3%
|2,7%
|Тараз
|0,8%
|0,1%
|0,0%
|Туркестан
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|По данным Бюро национальной статистики
Как изменились цены за год
Согласно официальной статистике, за год "первичка" в стране подорожала на 4,8%. Сильным ростом цен отметились Павлодар (16,3%), Кокшетау (15%), Шымкент (11,4%), Тараз (11%) и Талдыкорган (10,7%).
В Астане и Алматы цены за год выросли на 4,2%, а в Усть-Каменогорске, наоборот, снизились – правда лишь на 0,6%.
На вторичном рынке лидером стал Атырау – 18,7% за год. Следом идет Қонаев – 14,4%, а Павлодар замыкает тройку лидеров – 11,2%. В Астане цены выросли на 9,2%, в Алматы – на 2,4%.
В Караганде, Шымкенте и Усть-Каменогорске за год цены на вторичное жилье снизились на 1,3%, 1,6% и 3% соответственно.
|Рост цен на рынке жилья в феврале 2025 года в Казахстане
(к февралю 2024 года)
|Регион
|Первичное
жилье
|Вторичное
жилье
|Арендное
жилье
|Казахстан
|4,8%
|5,4%
|12,0%
|Астана
|4,2%
|9,2%
|29,3%
|Алматы
|4,2%
|2,4%
|5,3%
|Шымкент
|11,4%
|-1,6%
|18,8%
|Актау
|5,6%
|1,8%
|3,8%
|Актобе
|3,3%
|8,6%
|12,8%
|Атырау
|0,2%
|18,7%
|1,7%
|Жезказган
|7,2%
|6,4%
|16,5%
|Кокшетау
|15,0%
|10,2%
|17,3%
|Караганда
|3,3%
|-1,3%
|11,8%
|Қонаев
|6,2%
|14,4%
|4,3%
|Костанай
|3,9%
|2,5%
|12,8%
|Кызылорда
|3,4%
|1,3%
|3,2%
|Уральск
|2,9%
|0,6%
|18,1%
|Усть-Каменогорск
|-0,6%
|-3,0%
|15,6%
|Павлодар
|16,3%
|11,2%
|7,8%
|Петропавловск
|2,6%
|6,4%
|14,2%
|Семей
|1,4%
|10,1%
|22,0%
|Талдыкорган
|10,7%
|10,2%
|31,1%
|Тараз
|11,0%
|5,3%
|6,7%
|Туркестан
|1,9%
|10,6%
|4,2%
|По данным Бюро национальной статистики
Сколько стоит жилая недвижимость
В феврале средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке Казахстана в феврале 2025 года составила 505 075 тенге. Это сразу на 46,8% больше, чем было в декабре 2020 года.
Средний ценник на вторичном рынке составил 531 676 тенге, что на 55,2% больше показателя в конце 2020 года.
Самое дорогое первичное жилье продавалось в Алматы – 589 900 тенге за квадратный метр. Астана стала лидером по ценам на "вторичку" – 611 821 тенге.
Самая дешевая "первичка" продавалась в Уральске – 284 136 тенге за "квадрат". А самые низкие цены на вторичном рынке зафиксированы в Кызылорде – 315 877 тенге.
|Средние цены на рынке жилья в Казахстане
в феврале 2025 года
|Регион
|Первичное
жилье
|Вторичное
жилье
|Арендное
жилье
|Казахстан
|₸505 075
|₸531 676
|₸4 560
|Астана
|₸581 900
|₸661 849
|₸5 130
|Алматы
|₸589 900
|₸611 821
|₸5 480
|Шымкент
|₸485 493
|₸424 092
|₸3 827
|Актау
|₸428 747
|₸332 804
|₸3 272
|Актобе
|₸288 203
|₸323 746
|₸2 649
|Атырау
|₸506 825
|₸482 711
|₸3 725
|Жезказган
|₸397 692
|₸361 050
|₸3 973
|Кокшетау
|₸331 988
|₸326 589
|₸3 179
|Караганда
|₸368 720
|₸385 623
|₸4 349
|Қонаев
|₸407 014
|₸450 666
|₸3 693
|Костанай
|₸404 437
|₸394 542
|₸2 913
|Кызылорда
|₸346 698
|₸315 877
|₸2 653
|Уральск
|₸284 136
|₸361 140
|₸3 102
|Усть-Каменогорск
|₸392 089
|₸375 647
|₸3 148
|Павлодар
|₸404 617
|₸396 495
|₸2 693
|Петропавловск
|₸359 794
|₸387 179
|₸3 215
|Семей
|₸453 834
|₸427 385
|₸3 362
|Талдыкорган
|₸358 424
|₸372 738
|₸3 365
|Тараз
|₸375 512
|₸333 701
|₸2 177
|Туркестан
|₸338 637
|₸340 992
|₸2 593
|По данным Бюро национальной статистики
При этом по итогам февраля средняя стоимость арендного жилья в Казахстане составила 4 560 тенге за квадратный метр – это на 0,6% больше, чем было в январе. За год цены выросли на 12%, а по сравнению с показателем на декабрь 2020 года – сразу на 91,7%, то есть почти в два раза.
Между тем ранее эксперты предупреждали, что в 2025 году рост цен на жилье может продолжиться. Не последнюю роль в приросте могли сыграть обсуждения об отмене льгот для застройщиков – поправки еще не ввели, но они уже влияют на рынок недвижимости.
Также ранее мы рассказывали о том, может ли повлиять повышение базовой ставки в марте 2025 года на стоимость жилья в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2227034-zhile-prodolzhaet-dorozhat-v-kazahstane/