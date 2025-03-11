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Жилье продолжает дорожать в Казахстане

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Монеты на фоне домов.
Монеты на фоне домов. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За месяц первичное жилье в Казахстане подорожало на 1%, а вторичное – на 0,9%. За год рост составил 4,8% и 5,4% соответственно. Сколько в среднем стоит недвижимость в стране, узнали журналисты NUR.KZ.

Цены на жилье продолжают расти в Казахстане. Если в январе квартиры на первичном рынке подорожали на 1,3%, а на вторичном – на 1,5% за месяц, то в феврале, согласно данным Бюро национальной статистики, цены выросли еще на 1% и 0,9% соответственно.

Самый сильный рост цен на "первичку" был зафиксирован в Жезказгане и Шымкенте – на 5,3% и 5%. Следом идут Атырау (4,5%), Талдыкорган (3,9%) и Павлодар с Кокшетау (по 2,1% в каждом).

В Алматы стоимость квартир в новостройках за месяц выросла на 1,3%, в Астане – на 0,1%. При этом сразу в 11 городах страны она за месяц не изменилась.

Что касается "вторички", то здесь рост цен оказался умереннее. Лидером по приросту стал Алматы – плюс 2,4% за месяц. Следом идет Талдыкорган (2,3%), а замыкает тройку лидеров Павлодар (1,9%).

В Астане цены выросли на 0,4%, а в Шымкенте, наоборот, снизились сразу на 4%. Также отрицательная динамика была зафиксирована в городе Қонаев – минус 0,3%.

Рост цен на рынке жилья в феврале 2025 года в Казахстане
(к январю 2025 года)
Регион Первичное
жилье		 Вторичное
жилье		 Арендное
жилье
Казахстан 1,0% 0,9% 0,6%
Астана 0,1% 0,4% 0,0%
Алматы 1,3% 2,4% 0,5%
Шымкент 5,0% -4,0% 0,8%
Актау 0,0% 0,7% -0,2%
Актобе 0,0% 0,0% 1,1%
Атырау 4,5% 1,2% 1,7%
Жезказган 5,3% 0,3% 1,5%
Кокшетау 2,1% 0,8% 0,0%
Караганда 0,0% 0,0% 0,0%
Қонаев 0,0% -0,3% -0,7%
Костанай 0,0% 0,1% 0,7%
Кызылорда 0,0% 1,6% 0,0%
Уральск 0,0% 1,2% 0,4%
Усть-Каменогорск 0,0% 0,6% 0,7%
Павлодар 2,1% 1,9% 3,5%
Петропавловск 0,0% 1,0% 0,0%
Семей 0,0% 1,7% 0,0%
Талдыкорган 3,9% 2,3% 2,7%
Тараз 0,8% 0,1% 0,0%
Туркестан 0,0% 0,0% 0,0%
По данным Бюро национальной статистики

Как изменились цены за год

Согласно официальной статистике, за год "первичка" в стране подорожала на 4,8%. Сильным ростом цен отметились Павлодар (16,3%), Кокшетау (15%), Шымкент (11,4%), Тараз (11%) и Талдыкорган (10,7%).

В Астане и Алматы цены за год выросли на 4,2%, а в Усть-Каменогорске, наоборот, снизились – правда лишь на 0,6%.

На вторичном рынке лидером стал Атырау – 18,7% за год. Следом идет Қонаев – 14,4%, а Павлодар замыкает тройку лидеров – 11,2%. В Астане цены выросли на 9,2%, в Алматы – на 2,4%.

В Караганде, Шымкенте и Усть-Каменогорске за год цены на вторичное жилье снизились на 1,3%, 1,6% и 3% соответственно.

Рост цен на рынке жилья в феврале 2025 года в Казахстане
(к февралю 2024 года)
Регион Первичное
жилье		 Вторичное
жилье		 Арендное
жилье
Казахстан 4,8% 5,4% 12,0%
Астана 4,2% 9,2% 29,3%
Алматы 4,2% 2,4% 5,3%
Шымкент 11,4% -1,6% 18,8%
Актау 5,6% 1,8% 3,8%
Актобе 3,3% 8,6% 12,8%
Атырау 0,2% 18,7% 1,7%
Жезказган 7,2% 6,4% 16,5%
Кокшетау 15,0% 10,2% 17,3%
Караганда 3,3% -1,3% 11,8%
Қонаев 6,2% 14,4% 4,3%
Костанай 3,9% 2,5% 12,8%
Кызылорда 3,4% 1,3% 3,2%
Уральск 2,9% 0,6% 18,1%
Усть-Каменогорск -0,6% -3,0% 15,6%
Павлодар 16,3% 11,2% 7,8%
Петропавловск 2,6% 6,4% 14,2%
Семей 1,4% 10,1% 22,0%
Талдыкорган 10,7% 10,2% 31,1%
Тараз 11,0% 5,3% 6,7%
Туркестан 1,9% 10,6% 4,2%
По данным Бюро национальной статистики

Сколько стоит жилая недвижимость

В феврале средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке Казахстана в феврале 2025 года составила 505 075 тенге. Это сразу на 46,8% больше, чем было в декабре 2020 года.

Средний ценник на вторичном рынке составил 531 676 тенге, что на 55,2% больше показателя в конце 2020 года.

Самое дорогое первичное жилье продавалось в Алматы – 589 900 тенге за квадратный метр. Астана стала лидером по ценам на "вторичку" – 611 821 тенге.

Самая дешевая "первичка" продавалась в Уральске – 284 136 тенге за "квадрат". А самые низкие цены на вторичном рынке зафиксированы в Кызылорде – 315 877 тенге.

Средние цены на рынке жилья в Казахстане
в феврале 2025 года
Регион Первичное
жилье		 Вторичное
жилье		 Арендное
жилье
Казахстан ₸505 075 ₸531 676 ₸4 560
Астана ₸581 900 ₸661 849 ₸5 130
Алматы ₸589 900 ₸611 821 ₸5 480
Шымкент ₸485 493 ₸424 092 ₸3 827
Актау ₸428 747 ₸332 804 ₸3 272
Актобе ₸288 203 ₸323 746 ₸2 649
Атырау ₸506 825 ₸482 711 ₸3 725
Жезказган ₸397 692 ₸361 050 ₸3 973
Кокшетау ₸331 988 ₸326 589 ₸3 179
Караганда ₸368 720 ₸385 623 ₸4 349
Қонаев ₸407 014 ₸450 666 ₸3 693
Костанай ₸404 437 ₸394 542 ₸2 913
Кызылорда ₸346 698 ₸315 877 ₸2 653
Уральск ₸284 136 ₸361 140 ₸3 102
Усть-Каменогорск ₸392 089 ₸375 647 ₸3 148
Павлодар ₸404 617 ₸396 495 ₸2 693
Петропавловск ₸359 794 ₸387 179 ₸3 215
Семей ₸453 834 ₸427 385 ₸3 362
Талдыкорган ₸358 424 ₸372 738 ₸3 365
Тараз ₸375 512 ₸333 701 ₸2 177
Туркестан ₸338 637 ₸340 992 ₸2 593
По данным Бюро национальной статистики

При этом по итогам февраля средняя стоимость арендного жилья в Казахстане составила 4 560 тенге за квадратный метр – это на 0,6% больше, чем было в январе. За год цены выросли на 12%, а по сравнению с показателем на декабрь 2020 года – сразу на 91,7%, то есть почти в два раза.

Между тем ранее эксперты предупреждали, что в 2025 году рост цен на жилье может продолжиться. Не последнюю роль в приросте могли сыграть обсуждения об отмене льгот для застройщиков – поправки еще не ввели, но они уже влияют на рынок недвижимости.

Также ранее мы рассказывали о том, может ли повлиять повышение базовой ставки в марте 2025 года на стоимость жилья в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2227034-zhile-prodolzhaet-dorozhat-v-kazahstane/