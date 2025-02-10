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Вторичное жилье дорожает быстрее новостроек в Казахстане

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Человек держит деньги на фоне стройки.
Деньги и новостройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За месяц новое жилье подорожало на 1,3%, а вторичное – на 1,5%. За год цены на квадратные метры выросли на 4,1% и 6,1% соответственно. Что происходит на рынке недвижимости, узнали журналисты NUR.KZ.

Рынок недвижимости в Казахстане продолжает испытывать рост цен. Согласно данным Бюро национальной статистики, за январь первичное жилье стало дороже в среднем на 1,3%, а вторичное – на 1,5%. В годовом разрезе средняя стоимость квадратных метров выросла на 4,1% и 6,1% соответственно.

Эти данные, по сути, подтвердили тот факт, что обсуждаемые, но пока еще не принятые поправки по поводу отмены налоговых льгот для застройщиков уже начали влиять на рынок недвижимости. Вслед за компаниями цены начали поднимать и сами казахстанцы, продающие жилье, причем делают они это гораздо активнее.

Как выросли цены на новостройки

В месячной динамике лидером по росту цен на первичном рынке жилья стал Қонаев – плюс 6,2%, а в Таразе и Жезказгане цены за месяц не изменились. В Алматы "первичка" подорожала на 1%, в Астане – на 1,7%, а в Шымкенте – на 1,2%.

Примечательно, что Атырау стал единственным городом, где за год первичное жилье стало немного дешевле (на 4,1%), тогда как некоторые другие города показали сильный рост. В частности, это Павлодар (плюс 13,8%), Актобе (плюс 13,6%), Кокшетау (плюс 13,4%) и Тараз (плюс 10%).

Самое дорогое первичное жилье продавалось в Алматы (582 175 тенге в среднем за квадратный метр), а самое дешевое – Уральске (284 136 тенге). В Астане средняя стоимость "квадрата" составляет 581 258 тенге, в Шымкенте – 462 178 тенге.

В среднем по стране стоимость квадратного метра составила 499 983 тенге.

Регион Рост цен на первичное жилье в Казахстане
(январь 2025 года)
к декабрю 2024 г. к январю 2024 г. Цена
Казахстан 1,3% 4,1% ₸499 983
Астана 1,7% 5,6% ₸581 258
Алматы 1,0% 1,4% ₸582 175
Шымкент 1,2% 6,2% ₸462 178
Актау 0,1% 5,6% ₸428 747
Актобе 0,7% 13,6% ₸288 203
Атырау 0,6% -4,1% ₸484 934
Жезказган 0,0% 1,8% ₸377 538
Кокшетау 1,6% 13,4% ₸325 149
Караганда 2,4% 3,0% ₸368 720
Қонаев 6,2% 6,2% ₸407 014
Костанай 0,2% 3,9% ₸404 437
Кызылорда 2,8% 3,4% ₸346 698
Уральск 2,2% 2,9% ₸284 136
Усть-Каменогорск 1,2% 0,4% ₸392 089
Павлодар 4,4% 13,8% ₸396 311
Петропавловск 2,6% 2,6% ₸359 794
Семей 1,4% 1,4% ₸453 834
Талдыкорган 1,4% 6,5% ₸344 875
Тараз 0,0% 10,0% ₸372 433
Туркестан 1,9% 1,9% ₸338 637
По данным Бюро национальной статистики

Как выросли цены на вторичное жилье

В месячной динамике на вторичном рынке жилой недвижимости отметился Актобе – плюс 5,4%, тогда как в Кызылорде и Караганде цены остались прежними. В Алматы жилье подорожало на 1,5%, в Астане – на 1,4%, а в Шымкенте – сразу на 4,9%.

В годовом разрезе цены снизились в Усть-Каменогорске (на 3,3%), Караганде (на 1,6%), Уральске (на 0,7%) и Алматы (на 0,4%). При этом сильный рост зафиксирован в Атырау (на 17,3%), Астане (на 14,5%), Талдыкоргане (на 11,8%), а также в городах Туркестан (10,6%) и Қонаев (10,5%).

Самая дорогая "вторичка" продается в Астане (659 092 тенге за "квадрат"), а самая дешевая – в Кызылорде (310 996 тенге). В Алматы средний ценник составил 597 427 тенге, а в Шымкенте – 441 576 тенге.

При этом в среднем по Казахстану один квадратный метр стоил 526 788 тенге.

Регион Рос цен на вторичное жилье в Казахстане
(январь 2025 года)
к декабрю 2024 г. к январю 2024 г. Цена
Казахстан 1,5% 6,1% ₸526 788
Астана 1,4% 14,5% ₸659 092
Алматы 1,5% -0,4% ₸597 427
Шымкент 4,9% 1,5% ₸441 576
Актау 0,8% 2,4% ₸330 492
Актобе 5,4% 8,6% ₸323 746
Атырау 0,3% 17,3% ₸477 063
Жезказган 0,2% 6,6% ₸359 967
Кокшетау 1,0% 9,3% ₸324 069
Караганда 0,0% -1,6% ₸385 623
Қонаев 0,4% 10,5% ₸452 155
Костанай 0,1% 2,3% ₸394 139
Кызылорда 0,0% 0,0% ₸310 996
Уральск 0,1% -0,7% ₸356 932
Усть-Каменогорск 0,4% -3,3% ₸373 301
Павлодар 1,4% 8,6% ₸389 240
Петропавловск 0,6% 6,8% ₸383 484
Семей 2,3% 7,3% ₸420 329
Талдыкорган 1,5% 11,8% ₸364 348
Тараз 0,9% 5,4% ₸333 483
Туркестан 5,4% 10,6% ₸340 992
По данным Бюро национальной статистики

Как подорожала аренда

Примечательно, что рост цен затронул и сферу аренды. Так, за месяц цены здесь выросли на 2%, а за год – сразу на 10%. В январе жилье сдавалось в среднем по 4 533 тенге за квадратный метр.

Самая дорогая аренда жилья – в Алматы (5 453 тенге), а самая дешевая – в Таразе (2 177 тенге). В Астане жилье сдается по средней цене 5 129 тенге за "квадрат", а в Шымкенте – 3 798 тенге.

Регион Рост цен на арендное жилье в Казахстане
(январь 2025 года)
к декабрю 2024 г. к январю 2024 г. Цена
Казахстан 2,0% 10,0% ₸4 533
Астана 3,4% 30,1% ₸5 129
Алматы 2,0% 1,8% ₸5 453
Шымкент 0,8% 19,6% ₸3 798
Актау 2,2% 5,0% ₸3 278
Актобе 5,6% 13,2% ₸2 621
Атырау 0,0% 0,0% ₸3 661
Жезказган 3,4% 16,7% ₸3 916
Кокшетау 2,5% 18,6% ₸3 179
Караганда 2,7% 11,8% ₸4 349
Қонаев 0,0% 5,1% ₸3 720
Костанай 0,2% 12,9% ₸2 894
Кызылорда 0,5% 4,9% ₸2 653
Уральск 1,1% 18,1% ₸3 091
Усть-Каменогорск 3,9% 13,3% ₸3 127
Павлодар 1,4% 4,2% ₸2 601
Петропавловск 0,6% 17,1% ₸3 215
Семей 2,2% 16,6% ₸3 362
Талдыкорган 0,0% 27,7% ₸3 278
Тараз 2,2% 6,7% ₸2 177
Туркестан 5,3% 4,2% ₸2 593
По данным Бюро национальной статистики

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что отмена льготы по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже жилья может спровоцировать рост цен на рынке недвижимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2219430-vtorichnoe-zhile-dorozhaet-bystree-novostroek-v-kazahstane/