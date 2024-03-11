Продажи жилья резко уменьшились в Алматы

За последний месяц продажи жилья в Алматы снизились сразу на 22%. В целом по Казахстану количество сделок уменьшилось на 3,7% за месяц. Подробности о ситуации на рынке читайте в материале NUR.KZ.

В феврале рынок недвижимости переживает сразу несколько необычных явлений. Во-первых, впервые за долгое время жилье в Алматы подешевело. Причем это касается всех категорий: первичного и вторичного, а также арендного рынков.

Второе касается спроса на жилье. В целом по Казахстану, согласно данным Бюро национальной статистики, было зарегистрировано 30 534 сделки купли-продажи, что на 3,7% меньше, чем было в январе. На частные дома пришлось 6 017 продаж, а на квартиры – 24 517.

Сильнее всего продажи просели именно в Алматы. Если в прошлом месяце было зарегистрировано 8 246 сделок, то в феврале – лишь 6 434, то есть за месяц продажи упали сразу на 22%.

Примечательно, что спрос снизился именно на квартиры, а вот на частные дома – вырос на 14,11%. Скорее всего, на предпочтения казахстанцев повлияли землетрясения, с которыми столкнулись жители мегаполиса.

На этом фоне можно отметить рост спроса на жилую недвижимость в Павлодарской (на 17,1%, до 1 047 сделок) и Восточно-Казахстанской (на 15,2%, до 954 сделок) областях, а также в Шымкенте (на 10,1%, до 1 441 сделки).

А вот в Астане количество сделок купли-продажи жилья за месяц выросло лишь на 4,6% – до 5 882.

Спрос на жилье в Казахстане (февраль 2024 года). Инфографика: Бюро национальной статистики

Впрочем, падение спроса на жилье произошло лишь в месячном разрезе. Если же сравнивать текущий показатель с февралем 2023 года, то окажется, что рост продаж составил сразу 26,6%, причем в Алматы этот показатель самый высокий – сразу плюс 52,1%.

Напомним, ранее стало известно, что многие жители Алматы после очередного серьезного толчка стали активнее брать в аренду индивидуальное жилье.