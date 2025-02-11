Спрос на рынке жилья обвалился в Казахстане

На фоне подорожания недвижимости казахстанцы стали реже покупать жилье – за месяц спрос снизился на 38,2%. В январе жители страны провели лишь 30 917 сделок купли-продажи. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В январе на казахстанском рынке недвижимости был зафиксирован заметный рост цен. Первичное жилье подорожало на 1,3%, а вторичное – на 1,5% за месяц. На этом фоне, как отмечает Бюро национальной статистики, наблюдается заметный спад продаж.

За январь жители Казахстана совершили лишь 30 917 сделок купли-продажи жилья – это сразу на 38,2% меньше, чем было месяцем ранее. В годовом разрезе спрос упал на 2,5%.

Впрочем, стоит отметить, что декабрьский показатель был самым высоким за последние несколько лет. Вероятно, что высокий спрос тогда был отчасти связан с ростом изъятий пенсионных накоплений гражданами.

Примечательно, что реже покупать жилье стали во всех регионах страны. Сильнее всего спрос снизился в Павлодарской области – сразу на 58,1% за месяц. Также резкая "просадка" была зафиксирована в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях – на 54% и 48,7% соответственно.

В Алматы продажи упали на 30,6% за месяц и на 25,6% за год – до 6 137 сделок. В Астане падение составило 33,9% за месяц – до 6 548 сделок, что, впрочем, сразу на 16,5% больше, чем было в январе 2024 года. В Шымкенте месячный показатель уменьшился на 38,5%, до 1 411 сделок, однако это на 7,8% больше, чем было год назад.

Всего в январе было куплено 24 764 квартиры и 6 153 индивидуальных дома. Чаще всего казахстанцы покупали 2-комнатные (9 523) и 1-комнатные (9 239) квартиры. На 3-комнатные и 4-комнатные пришлось 4 963 и 917 сделок соответственно.

Спрос на жилье в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Примечательно, что текущий рост цен на недвижимость в скором времени может продолжиться. Многие компании, ожидая в будущем изменений в Налоговом кодексе РК, которые касаются рынка жилья, уже начали повышать цены, а за ними это стали делать и рядовые граждане при продаже собственной недвижимости.