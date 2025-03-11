Приведет ли к росту цен на жилье повышение базовой ставки в Казахстане

Базовая ставка в Казахстане выросла до 16,5%. Из-за этого для населения могут подорожать банковские займы, в том числе и ипотечные. Однако резкого роста не ожидается. Подробности читайте на NUR.KZ.

Национальный банк РК 7 марта поднял базовую ставку сразу на 125 базисных пунктов – до 16,5%. Это решение неизбежно повлияет на экономическую ситуацию в стране, ведь жесткая денежно-кредитная политика должна замедлить инфляцию, снизить покупательную активность граждан и заставить их больше копить, а не тратить деньги.

Впрочем, есть и обратная ситуация. Дело в том, что такой эффект достигается в том числе благодаря более дорогим кредитам. Нацбанк по сути делает так, чтобы займы стали невыгодными для населения. Естественно, это может коснуться и ипотечных займов.

Впрочем, как отмечает портал "Крыша", ставки по ипотекам действительно могут вырасти, но это, скорее всего, будет происходить плавно.

Впрочем, в будущем даже такого прироста может не быть. Дело в том, что предельная ставка вознаграждения по ипотечным займам в Казахстане не должна превышать 25%, однако сейчас рассматривают возможность снизить этот показатель до 20%.

Если это произойдет, то для граждан ничего не изменится, особенно если учесть, что большинство "ипотечников" предпочитают оформлять жилищные займы по льготным программам, ставка по которым может не превышать 9%.

При этом, по мнению экспертов, повышенная базовая ставка также не спровоцирует рост цен на стоимость жилья в стране. Более того, она может стать одним из сдерживающих факторов, который поможет остудить перегретый рынок недвижимости.

Между тем ранее стало известно, что цены на жилье в Казахстане могут начать расти в 2025 году из-за возможного введения поправок в Налоговый кодекс, которые отменят льготы для застройщиков.