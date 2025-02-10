Кому готовы платить более 700 тыс. тенге в Казахстане

В январе на бирже труда было открыто почти 100 тыс. вакансий. Самые большие средние зарплаты обещали начальникам участка в добывающей промышленности – 741 тыс. тенге. Подробнее читайте на NUR.KZ.

По последним данным, среднемесячная зарплата в Казахстане составила 434 982 тенге. Естественно, такие суммы получают не все граждане – многие зарабатывают более скромные суммы.

Впрочем, согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в некоторых случаях работодатели готовы платить намного больше. Так, в январе на электронной бирже труда было опубликовано 98,9 тыс. вакансий.

Больше всего вакансий разместили предприятия сферы образования (36,8 тыс.), прочих видов услуг (11,5 тыс.) и здравоохранения (11,1 тыс.). Впрочем, платить большие оклады работодатели были готовы другим специалистам.

Так, наибольшую среднюю заработную плату в январе обещали соискателям на должность начальника участка в добывающей промышленности – от 741 тыс. тенге. Инженерам в авиации предлагали в среднем 693 тыс. тенге, а главным строителям – 605 тыс. тенге.

Интересно, что граждан, которые искали работу, оказалось в разы больше, чем доступных вакансий. В январе на бирже "висело" 191,9 тыс. резюме – это в 2,5 раза больше, чем было месяцем ранее.

Самые большие зарплаты просили соискатели, претендующие на должность заместителя начальника отдела в добывающей промышленности – в среднем 1,1 млн тенге в месяц. Примерно столько же в своих резюме просили пилоты, а вот руководители отдела учета материально-производственных ценностей указывали более скромные зарплаты – в среднем 1 млн тенге.

В целом же можно отметить, что сейчас слишком много людей хочет трудоустроиться, но рабочих мест на всех не хватает. Как считают в ведомстве, это связано с тем, что в начале года работодатели еще не активизировали процесс найма, а значит, в скором времени ситуация может немного выровняться.

Напомним, ранее стало известно, что хоть минимальная зарплата в 2025 году и осталась неизменной, более 600 тыс. граждан все равно коснулось увеличение окладов.

Также ранее мы рассказывали о том, как изменились зарплаты казахстанцев, если перевести их в доллары.