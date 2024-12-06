В каких районах Алматы платят самые высокие зарплаты

Средняя номинальная зарплата в Алматы достигла 471 264 тенге. Но в самых высокооплачиваемых районах она оказалась почти в 2 раза выше, чем в низкооплачиваемых. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.
Средняя номинальная заработная плата одного работника – это средняя сумма денег, которую работники получают за труд без учета инфляции и покупательной способности. Он менее точен, в отличие от медианной заработной платы, которая оказалась намного меньше средней номинальной.
В то же время средняя номинальная заработная плата используется для исследования экономических процессов, оценки уровня доходов населения и так далее. Данный показатель в Казахстане снизился и составил 390 328 тенге в третьем квартале 2024 года. Это сразу на 3,2% меньше, чем было во втором квартале.
Согласно данным информационно-аналитической системы "ТАЛДАУ", в Алматы средняя номинальная заработная плата равна 471 264 тенге. При этом она сильно варьируется в зависимости от района мегаполиса.
Где зарплаты выше всего
Наиболее высокая средняя номинальная заработная плата одного работника в Алматы была отмечена в двух районах:
- Медеуский – в среднем работники получали 563 322 тенге в 3 квартале текущего года;
- Бостандыкский – показатель достиг 535 357 тенге.
При этом в остальных районах мегаполиса средняя зарплата не превысила рубеж в 500 тыс. тенге. Но наиболее близкими к этому значению оказались Турксибский и Алмалинский районы: в среднем 421 324 тенге и 487 623 тенге соответственно.
|Район Алматы
|Средняя зарплата
|Наурызбайский
|307 130 тенге
|Алатауский
|313 160 тенге
|Ауэзовский
|322 754 тенге
|Жетысуский
|364 634 тенге
|Турксибский
|421 324 тенге
|Алмалинский
|487 623 тенге
|Бостандыкский
|535 357 тенге
|Медеуский
|563 322 тенге
Районы с низкими окладами
Наименьший показатель среднего дохода был отмечен в Наурызбайском районе Алматы – 307 130 тенге на одного работника.
Немного лучше ситуация оказалась в Алатауском и Ауэзовском районах: 313 160 тенге и 322 754 тенге соответственно. А Жетысуский район оказался как бы в середине списка – 364 634 тенге на одного работника в среднем.
Таким образом, заработные платы работников самого населенного мегаполиса могут отличаться почти в два раза в зависимости от района города. А наибольший средний оклад оказался у жителей Медеуского района – 563 322 тенге.
Напомним, что средняя зарплата в Алматы выросла на 15,2% за год. В том числе показатель увеличился в сферах образования – на 10,8%, а также здравоохранения и социального обеспечения – на 17,9%. Также мы рассказывали о том, что наиболее распространенная зарплата оказалась ниже 100 тыс. тенге в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2196642-v-kakih-rayonah-almaty-platyat-samye-vysokie-zarplaty/