В каких районах Алматы платят самые высокие зарплаты

Средняя номинальная зарплата в Алматы достигла 471 264 тенге. Но в самых высокооплачиваемых районах она оказалась почти в 2 раза выше, чем в низкооплачиваемых. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Средняя номинальная заработная плата одного работника – это средняя сумма денег, которую работники получают за труд без учета инфляции и покупательной способности. Он менее точен, в отличие от медианной заработной платы, которая оказалась намного меньше средней номинальной.

В то же время средняя номинальная заработная плата используется для исследования экономических процессов, оценки уровня доходов населения и так далее. Данный показатель в Казахстане снизился и составил 390 328 тенге в третьем квартале 2024 года. Это сразу на 3,2% меньше, чем было во втором квартале.

Согласно данным информационно-аналитической системы "ТАЛДАУ", в Алматы средняя номинальная заработная плата равна 471 264 тенге. При этом она сильно варьируется в зависимости от района мегаполиса.

Где зарплаты выше всего

Наиболее высокая средняя номинальная заработная плата одного работника в Алматы была отмечена в двух районах:

Медеуский – в среднем работники получали 563 322 тенге в 3 квартале текущего года;

в 3 квартале текущего года; Бостандыкский – показатель достиг 535 357 тенге.

При этом в остальных районах мегаполиса средняя зарплата не превысила рубеж в 500 тыс. тенге. Но наиболее близкими к этому значению оказались Турксибский и Алмалинский районы: в среднем 421 324 тенге и 487 623 тенге соответственно.

Район Алматы Средняя зарплата Наурызбайский 307 130 тенге Алатауский 313 160 тенге Ауэзовский 322 754 тенге Жетысуский 364 634 тенге Турксибский 421 324 тенге Алмалинский 487 623 тенге Бостандыкский 535 357 тенге Медеуский 563 322 тенге

Районы с низкими окладами

Наименьший показатель среднего дохода был отмечен в Наурызбайском районе Алматы – 307 130 тенге на одного работника.

Немного лучше ситуация оказалась в Алатауском и Ауэзовском районах: 313 160 тенге и 322 754 тенге соответственно. А Жетысуский район оказался как бы в середине списка – 364 634 тенге на одного работника в среднем.

Таким образом, заработные платы работников самого населенного мегаполиса могут отличаться почти в два раза в зависимости от района города. А наибольший средний оклад оказался у жителей Медеуского района – 563 322 тенге.

Напомним, что средняя зарплата в Алматы выросла на 15,2% за год. В том числе показатель увеличился в сферах образования – на 10,8%, а также здравоохранения и социального обеспечения – на 17,9%. Также мы рассказывали о том, что наиболее распространенная зарплата оказалась ниже 100 тыс. тенге в Казахстане.