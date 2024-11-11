Средняя зарплата резко уменьшилась в Казахстане

В третьем квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане составила 390 328 тенге. Это сразу на 3,2% меньше, чем было ранее. В каком регионе показатель все-таки вырос, узнали журналисты NUR.KZ.
Бюро национальной статистики (БНС) опубликовало свежие данные о средней зарплате в Казахстане. Пока без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Какая средняя зарплата в Казахстане
Согласно отчету, фактическая численность работников учтенных компаний и организаций в третьем квартале 2024 года составила 3,7 млн человек. За три месяца им было выплачено 4,4 трлн тенге.
В фонд заработной платы, помимо должностных окладов, при этом вошли доплаты, надбавки, премии и иные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера. Он также был зафиксирован до удержания налогов и социальных платежей.
Таким образом, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в третьем квартале 2024 года составила 390 328 тенге. По сравнению с предыдущим кварталом она уменьшилась на 3,2%. Но к аналогичному периоду прошлого года – увеличилась на 11,3%.
За девять месяцев 2024 года средняя зарплата между тем составила – 391 713 тенге. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 11,8%.
В каком регионе средняя зарплата выше
Самую высокую среднюю зарплату получают работники Атырауской области – 630 894 тенге. Мангистауская расположилась на втором месте – 570 233 тенге, а третье заняла область Ұлытау – 515 543 тенге.
В пятерку лидеров также вошли такие мегаполисы, как Астана и Алматы – 504 212 и 471 264 тенге в среднем на работника соответственно. В Шымкенте этот показатель равен 309 733 тенге.
Самые маленькие среднемесячные номинальные зарплаты зафиксированы в области Жетісу (280 464 тенге), Жамбылской (279 645 тенге) и Туркестанской (266 590 тенге) областях.
При этом средний показатель за месяц вырос только в Атырауской области, где он и без того самый высокий – на 6,1%, а также в Костанайской области – на незначительные 0,2%.
В остальных регионах он уменьшился. Больше всего – в Кызылординской (на 9,9%), Жамбылской (на 13,4%) и Туркестанской (на 17,8%) областях.
|Среднемесячная номинальная заработная плата по регионам Казахстана во III квартале 2024 года
|Область / город
|Средняя зарплата (тенге)
|Рост за месяц
|Рост за год
|Республика Казахстан
|390 328
|–3,2%
|11,3%
|Абай
|334 507
|–1,7%
|14,2%
|Акмолинская
|328 210
|–0,6%
|12,5%
|Актюбинская
|368 600
|–0,5%
|14,2%
|Алматинская
|308 314
|–9,2%
|13,1%
|Атырауская
|630 894
|6,1%
|4,7%
|Западно-Казахстанская
|340 084
|–0,6%
|8,1%
|Жамбылская
|279 645
|–13,4%
|8,5%
|Жетісу
|280 464
|–6,6%
|8,0%
|Карагандинская
|374 937
|–1,2%
|13,7%
|Костанайская
|338 366
|0,2%
|14,0%
|Кызылординская
|325 206
|–9,9%
|7,1%
|Мангистауская
|570 233
|–1,7%
|9,8%
|Павлодарская
|361 065
|–1,6%
|12,8%
|Северо-Казахстанская
|286 956
|–3,5%
|11,2%
|Туркестанская
|266 590
|–17,8%
|7,1%
|Ұлытау
|515 543
|–1,4%
|9,4%
|Восточно-Казахстанская
|360 098
|–4,0%
|13,7%
|Астана
|504 212
|–2,8%
|12,1%
|Алматы
|471 264
|–1,9%
|15,2%
|Шымкент
|309 733
|–1,4%
|16,1%
|По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью
Какие специалисты получают больше всего
В разрезе основных видов экономической деятельности самая высокая средняя зарплата наблюдается в сфере финансов и страхования – 831 462 тенге. На втором месте расположились информация и связь – 673 345 тенге, а третье досталось профессиональной, научной и технической деятельности – 593 349 тенге.
В четверку лидеров также вошла промышленность со средней зарплатой 560 826 тенге. Но выделяется в этой сфере горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, где работники в среднем зарабатывают 854 142 тенге.
Самые маленькие среднемесячные номинальные заработные платы зафиксированы в образовании – 271 982 тенге, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха – 267 218 тенге.
За квартал больше всего средние зарплаты выросли в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 12,9%, до 283 801 тенге, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 7,9%, а также в промышленности – на 5,1%.
Наоборот, уменьшились показатели в здравоохранении и социальном обслуживании населения – на 0,7%, финансовой и страховой деятельности – на 5,4%, а также в сфере образования – на 21,5%.
|Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности в Казахстане во III квартале 2024 года
|Вид экономической деятельности
|Средняя зарплата (тенге)
|Рост за месяц
|Рост за год
|Всего по Республике Казахстан
|390 328
|–3,2%
|11,3%
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|283 801
|12,9%
|19,9%
|Промышленность
|560 826
|5,1%
|13,8%
|Строительство
|509 788
|3,2%
|5,3%
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|360 192
|3,9%
|13,4%
|Транспорт и складирование
|531 960
|4,5%
|12,2%
|Предоставление услуг по проживанию и питанию
|332 998
|4,8%
|9,6%
|Информация и связь
|673 345
|1,8%
|28,1%
|Финансовая и страховая деятельность
|831 462
|–5,4%
|24,3%
|Операции с недвижимым имуществом
|298 822
|1,3%
|18,7%
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|593 349
|7,9%
|16,1%
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|359 375
|3,1%
|–0,8%
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
|317 275
|0,2%
|5,9%
|Образование
|271 982
|–21,5%
|9,9%
|Здравоохранение и социальное обслуживание населения
|312 986
|–0,7%
|8,0%
|Искусство, развлечения и отдых
|267 218
|2,4%
|18,0%
|Предоставление прочих видов услуг
|330 938
|0,1%
|12,8%
|По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью
Сильно отличаться от средней может медианная зарплата. Она находится в центре ряда работников, условно выстроенных по размерам начисленной заработной платы, и делит его на две равные части – с заработной платой ниже и выше указанной суммы.
Например, во втором квартале 2024 года этот показатель по данным БНС составил 278 296 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2181330-srednyaya-zarplata-rezko-umenshilas-v-kazahstane/