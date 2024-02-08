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Среднюю зарплату в Казахстане назвали аналитики

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Трудовая книжка стоит рядом с деньгами
Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам четвертого квартала 2023 года средняя номинальная зарплата в Казахстане достигла почти 400 тыс. тенге. В каких сферах экономики платили больше, а в каких – меньше, узнали журналисты NUR.KZ.

Как мы рассказывали ранее, средняя номинальная зарплата в Казахстане по итогам третьего квартала 2023 года установилась на уровне 350 542 тенге.

К концу года, согласно данным Бюро национальной статистики, этот показатель вырос сразу на 12,3% и в четвертом квартале составил 393 605 тенге. Такой значительный рост возможен из-за того, что в декабре многие работодатели, помимо самих окладов, выплачивали новогодние и праздничные премии.

Также важно отметить, что при подсчете данного показателя аналитики не брали во внимание малые предприятия. Как правило, после их включения в статистику, средняя зарплата заметно уменьшается.

Где больше всего платят

Средняя зарплата сильно отличается от региона и сферы деятельности. Так, например, в четвертом квартале 2023 года самый высокий средний показатель был зафиксирован в Атырауской области – сразу 591 588 тенге.

"Барьер" в полмиллиона также преодолели Мангистауская область (559 531 тенге), область Ұлытау (554 275 тенге) и Астана (549 977 тенге).

В Алматы средняя зарплата составила 474 550 тенге, а в Шымкенте – всего 290 658 тенге. Самый маленький показатель был зафиксирован в Туркестанской области – лишь 278 894 тенге.

Средняя номинальная зарплата в Казахстане (4 квартал 2023 года)
Средняя номинальная зарплата в Казахстане в 4 квартале 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Что касается сферы деятельности, то здесь самыми высокими окладами могут похвастаться работники, занятые в области обязательного социального страхования, где средняя зарплата в четвертом квартале 2023 года составила 1 555 391 тенге.

"Миллионерами" также оказались среднестатистические представители следующих секторов экономики:

  • вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования – 1 417 728 тенге;
  • страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального обеспечения – 1 345 337 тенге;
  • деятельность головных компаний, консультирование по вопросам управления – 1 214 573 тенге;
  • деятельность воздушного транспорта – 1 025 892 тенге.

А вот меньше всего в последнем квартале прошлого года платили работникам, занятым в сфере рыболовства и рыбоводства – здесь средняя зарплата составила всего лишь 129 501 тенге, то есть в три раза меньше общего показателя по стране.

Между тем стала также известна и средняя зарплата за весь 2023 год, то есть с учетом всех квартальных показателей. Она, согласно данным аналитиков, составила 360 765 тенге, то есть больше, чем было в третьем квартале, но меньше, чем в четвертом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2059914-srednyuyu-zarplatu-v-kazahstane-nazvali-analitiki/

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