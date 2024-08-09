Средняя зарплата превысила 400 тысяч тенге в Казахстане

Во втором квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане превысила 400 тысяч, составив 403 251 тенге. В какой отрасли наемные работники получают больше всего, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно отчету Бюро национальной статистики за второй квартал 2024 года, фонд заработной платы наемных работников Казахстана, кроме занятых на малых предприятиях, занимающихся предпринимательской деятельностью, за три месяца составил 4,6 трлн тенге.

Их фактическая численность была равна почти 3,8 млн человек. Таким образом, среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника составила 403 251 тенге.

Отметим, что, помимо должностных окладов, в расчет вошли различные доплаты, надбавки, премии и иные выплаты работникам с учетом налогов и социальных платежей.

По сравнению с первым кварталом средняя зарплата выросла на целых 5,5%, а с прошлым годом – на 10,3%. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, увеличение по сравнению с прошлым кварталом составило 3,7%, а с прошлым годом – 1,7%.

В каких отраслях самые высокие зарплаты

Зарплаты наемных работников между тем отличаются в зависимости от видов экономической деятельности. Так, самая высокая зарплата во втором квартале 2024 года была зафиксирована в сфере финансов и страхования – 878 739 тенге.

Далее идет информация и связь (661 339 тенге), а следом – профессиональная, научная и техническая деятельность (549 673 тенге).

Отдельно отметим горнодобывающую промышленность и разработку карьеров, где среднемесячная зарплата составила 797 618 тенге, когда как в целом в сфере промышленности этот показатель равен 533 569 тенге.

Самая низкая средняя зарплата, как и в прошлые месяцы, была зафиксирована в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 251 301 тенге. В частности, в области рыболовства и рыбоводства – 128 985 тенге.

В каких регионах самые высокие зарплаты

В разрезе регионов самые высокие среднемесячные зарплаты, как и прежде, получают наемные работники в Атырауской (594 426 тенге), Мангистауской (579 838 тенге) областях и Ұлытау (522 988 тенге).

В пятерку лидеров по доходам работающего населения, кроме занятого на малых предприятиях, занимающихся предпринимательской деятельностью, также вошли Астана (518 495 тенге) и Алматы (480 431 тенге). В Шымкенте этот показатель равен 314 210 тенге.

Последнее место по размеру средней зарплаты во втором квартале 2024 года область Жетысу с показателем 300 393 тенге между тем уступила Северо-Казахстанской области – 297 303 тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата

по регионам Казахстана во II квартале 2024 года, тенге* Республика Казахстан 403 251 Атырауская область 594 426 Мангистауская область 579 838 Область Ұлытау 522 988 Город Астана 518 495 Город Алматы 480 431 Карагандинская область 379 463 Восточно-Казахстанская область 374 924 Актюбинская область 370 538 Павлодарская область 366 922 Кызылординская область 360 840 Западно-Казахстанская область 342 237 Область Абай 340 204 Алматинская область 339 550 Костанайская область 337 636 Акмолинская область 330 230 Туркестанская область 324 470 Жамбылская область 322 778 Город Шымкент 314 210 Область Жетісу 300 393 Северо-Казахстанская область 297 303 * Согласно данным Бюро национальной статистики

В Казахстане ежеквартально также публикуют данные о медианной зарплате. Она находится в центре условного ряда работников, выстроенных по размерам начисленной заработной платы, и делит его на две равные части. В первом квартале 2024 года этот показатель составил 251 997 тенге.