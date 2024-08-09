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Средняя зарплата превысила 400 тысяч тенге в Казахстане

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Стопки денег
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во втором квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане превысила 400 тысяч, составив 403 251 тенге. В какой отрасли наемные работники получают больше всего, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно отчету Бюро национальной статистики за второй квартал 2024 года, фонд заработной платы наемных работников Казахстана, кроме занятых на малых предприятиях, занимающихся предпринимательской деятельностью, за три месяца составил 4,6 трлн тенге.

Их фактическая численность была равна почти 3,8 млн человек. Таким образом, среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника составила 403 251 тенге.

Отметим, что, помимо должностных окладов, в расчет вошли различные доплаты, надбавки, премии и иные выплаты работникам с учетом налогов и социальных платежей.

По сравнению с первым кварталом средняя зарплата выросла на целых 5,5%, а с прошлым годом – на 10,3%. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, увеличение по сравнению с прошлым кварталом составило 3,7%, а с прошлым годом – 1,7%.

В каких отраслях самые высокие зарплаты

Зарплаты наемных работников между тем отличаются в зависимости от видов экономической деятельности. Так, самая высокая зарплата во втором квартале 2024 года была зафиксирована в сфере финансов и страхования – 878 739 тенге.

Далее идет информация и связь (661 339 тенге), а следом – профессиональная, научная и техническая деятельность (549 673 тенге).

Отдельно отметим горнодобывающую промышленность и разработку карьеров, где среднемесячная зарплата составила 797 618 тенге, когда как в целом в сфере промышленности этот показатель равен 533 569 тенге.

Самая низкая средняя зарплата, как и в прошлые месяцы, была зафиксирована в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 251 301 тенге. В частности, в области рыболовства и рыбоводства – 128 985 тенге.

В каких регионах самые высокие зарплаты

В разрезе регионов самые высокие среднемесячные зарплаты, как и прежде, получают наемные работники в Атырауской (594 426 тенге), Мангистауской (579 838 тенге) областях и Ұлытау (522 988 тенге).

В пятерку лидеров по доходам работающего населения, кроме занятого на малых предприятиях, занимающихся предпринимательской деятельностью, также вошли Астана (518 495 тенге) и Алматы (480 431 тенге). В Шымкенте этот показатель равен 314 210 тенге.

Последнее место по размеру средней зарплаты во втором квартале 2024 года область Жетысу с показателем 300 393 тенге между тем уступила Северо-Казахстанской области – 297 303 тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата
по регионам Казахстана во II квартале 2024 года, тенге*
Республика Казахстан 403 251
Атырауская область 594 426
Мангистауская область 579 838
Область Ұлытау 522 988
Город Астана 518 495
Город Алматы 480 431
Карагандинская область 379 463
Восточно-Казахстанская область 374 924
Актюбинская область 370 538
Павлодарская область 366 922
Кызылординская область 360 840
Западно-Казахстанская область 342 237
Область Абай 340 204
Алматинская область 339 550
Костанайская область 337 636
Акмолинская область 330 230
Туркестанская область 324 470
Жамбылская область 322 778
Город Шымкент 314 210
Область Жетісу 300 393
Северо-Казахстанская область 297 303
*Согласно данным Бюро национальной статистики

В Казахстане ежеквартально также публикуют данные о медианной зарплате. Она находится в центре условного ряда работников, выстроенных по размерам начисленной заработной платы, и делит его на две равные части. В первом квартале 2024 года этот показатель составил 251 997 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2146875-srednyaya-zarplata-prevysila-400-tysyach-tenge-v-kazahstane/

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